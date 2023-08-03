「牙科特殊需求者」尋求適當治療 為恭醫院提供服務

「我家小曼有發育遲緩問題，無法配合一般牙科診所治療，該怎麼辦？」頭份市為恭紀念醫院牙科醫師黃偉鈞指出，一些病人屬於「牙科特殊需求者」，根據疾病別不同，在治療上的難易度也會不同，要視狀況配合矯正專科、兒童牙科專科醫師、人工植牙、牙周病及根管治療醫師等，依不同治療需求給予病人適當協助。

黃偉鈞指出，他遇到一些病患家屬提出疑問，包括「我母親有退化性疾病，無法自己刷牙，最近她牙齦紅腫，診所建議我們到醫院診療，但是可以去哪家醫院呢」、「我哥哥領有重大傷病卡，且坐輪椅，無法正常到牙科診療，但他牙齒很痛，為恭可以治療嗎？」，有上述情形的這些病人都屬於「牙科特殊需求者」。

他表示，「牙科特殊需求者」較常見的族群有肢體障礙（限腦性麻痺及重度以上肢體障礙）、植物人、智能障礙、自閉症、中度以上精神障礙、失智症、多重障礙、頑固性（難治型）癲癇、發展遲緩兒童，或其他經主管機關認定的障礙等特殊需求者。

特殊需求者牙科治療大致分為兩類。第一類為門診一般治療，如果病人可與醫師配合或透過行為調整，就可在牙科診間接受治療，或適當使用束縛板，在包覆保護下接受診療。

第二類為全身麻醉下治療，對於較難與醫師配合，且必須接受較複雜的手術治療，或是治療項目多、治療時間長者，具有嚴重系統性疾病者，會安排麻醉醫師評估後，在全身麻醉下進行牙科治療，並留院觀察待身體狀況穩定後再返家。