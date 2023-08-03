開放全用戶申請！蝦皮購物「蝦拼Plus」月付39元享滿額免運吃到飽 限時加碼「首次訂閱送40蝦幣」

據資策會 統計，「免運、折價券、購物金」為消費者最有感的三大促銷手法與優惠，其中又以免運最受消費者喜愛。蝦皮購物看準訂閱制熱潮，今年5月蝦皮購物首次推出免運訂閱制的「蝦拼Plus」，開放限量名額提供用戶搶先體驗，推出至今超過半數訂閱制用戶選擇繼續訂閱，而訂閱用戶的訂單量對比訂閱前更成長近40%。 為滿足台灣用戶對免運服務的期待，「蝦拼Plus」每月只要39元的訂閱費，即可於指定免運店家消費滿149元起享「蝦皮店到店」免運服務，更限時祭出「首次訂閱贈40蝦幣」的優惠。為歡慶「蝦拼Plus」開放全用戶申請，除了擴大規模到全站指定賣家皆適用運費優惠之外，8月份每週三更加碼「指定時段下單0元起免運」。

蝦皮購物針對網購重度使用者推出「蝦拼Plus」免運服務，每月只需以39元的銅板價成為「蝦拼Plus」會員，就可享有無限次的滿額免運優惠，另有90天99元的方案，限指定免運店家與「蝦皮店到店」物流，詳細方案內容以蝦皮公告為主。於指定免運店家下單並選擇「蝦皮店到店」方式運送，平日消費滿149元起就直接免運，超過50次後消費滿699元即享免運服務；而週三免運日更祭出超殺優惠，消費滿49元起就享免運；全時段於非免運店家消費滿149元並選擇蝦皮店到店物流則可享有運費29元的優惠。為讓免運優惠更有感，即日起至8月31日加碼祭出每週三凌晨0點～2點享0元起免運的限時優惠，首次訂閱再加贈40蝦幣，每月再不定期享有訂閱用戶專屬優惠券。

蝦皮購物今年5月推出「蝦拼Plus」免運訂閱服務，服務初期開放限量名額搶先體驗，目前已開放全平台用戶訂閱。「蝦拼Plus」服務推出將滿3個月，觀察營運成績，發現「全台城市訂閱排行榜TOP3」以新北市拿下冠軍，且訂戶數量不僅將二、三名的台中市、台北市狠甩在後，更有位超狂的新北會員在加入「蝦拼Plus」後，於50天內下單超過300次，平均一天下6單，省下超過13,500元的運費。