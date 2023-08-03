健康你我他／吃薑喝熱紅茶 我的抗暑利器

務農邁入第14年，儘管技術純熟，但是極端氣候肆虐，夏季不斷延長，且高溫一再創新紀錄。

雖深知烈陽厲害，但看到奄奄一息接近枯死的蔬菜，常為了澆水拯救而忘記自身安危。幾次工作完畢，大量流汗，即便不忘補充水分，卻仍然感覺到虛脫，可能體質不佳，電解質又流失太快的關係吧。有好幾次，還得勞煩親友到菜園載我回家。

後來學乖了，夏季休耕、避開上午10點到下午3點到菜園工作，然而太陽的勢力愈來愈強大，現在則是早上9點多或是已經下午4、5點，卻依然非常炎熱，我得想辦法強化自己體質，才能對抗愈來愈毒辣的太陽。

想起以前到更炎熱的斯里蘭卡旅行，他們都吃咖哩來對抗陽光；還有也是炎熱的土耳其，居民隨時隨地不忘持續喝熱紅茶，據說土耳其是全世界人均消耗熱紅茶最多的國家。

咖哩的主要成分是薑黃，薑可以幫助排濕去寒，所以俗話說「冬吃蘿蔔，夏吃薑」，於是我常吃咖哩和薑母料理的菜餚，每天會喝一杯熱紅茶，順便可以控制血糖。然而，吃這兩樣東西，除了讓我減少中暑之外，竟然意外治好我的便祕，每天的環保工程都很順利。

朋友常在夏季喝冰茶，沒穿薄外套、流汗出入溫差極大的職場，曾中暑一度病危，後來在我的建議下每天吃薑，現在身體比從前還強壯呢。