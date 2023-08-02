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才剛宣布放颱風假...大台北KTV包廂訂光光、官網當機

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颱風假備貨免驚！各大量販超市營業時間看這篇 家樂福24小時店舖正常營業中

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
網友表示，晚間去全聯採購花了20分鐘排隊才結完帳。圖／Sharon Lin提供
網友表示，晚間去全聯採購花了20分鐘排隊才結完帳。圖／Sharon Lin提供

雖然北部風雨目前還不太明顯，但因卡努颱風未來24小時緩慢移動近似滯留，因此今晚8點左右北北基宜陸續宣布8月3日停止上班、上課，許多沒有預期會放颱風假的上班族都趕在打烊前採購一波，也讓量販、超市賣場陸續湧現採購人潮。全聯許多店鋪都要排隊15分鐘以上才能結帳，家樂福也表示今晚較平日多出2～3成以上人潮。

而今晚來不及採購的民眾也不用著急，包括全聯、家樂福、愛買、大潤發目前都宣布8月3日會正常營業，家樂福24小時營業的超市、量販店也正常營業中，夜貓族可以趁深夜人少時段再前往採購。

全聯補充，8月3日各地區門市會依風雨狀況評估，會以同仁安全為第一優先，實際營業時間以各店鋪公告為準。另外，全聯「小時達」自8月2日晚間11點起，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣門市暫停外送服務。針對8月3日沒有停班課的地區，小時達則祭出限時優惠，單筆訂單滿800元，輸入折扣碼「STORM100」享現折100元，快閃優惠撫慰上班族的心。

而針對防颱備貨，因近期正值中元節檔期，各大量販、超市箱裝泡麵、飲料、水、零食、生鮮等商品備貨量都相當充足，全聯蔬果增加1倍備貨量，也推出多款優惠；家樂福葉菜類則相較平日有3倍的備貨量，且杜蘇芮颱風前腳才剛離開，因此颱風防備用品專區也繼續陳列提供顧客選購。大潤發則是針對颱風可能帶來的雨勢，防颱專區備有多款雨衣、雨鞋、鞋套等商品並推出折價優惠。

北北基宜一宣布停班停課，好市多就湧現比往常踴躍的購物人潮。圖／摘自我是北投人社團
北北基宜一宣布停班停課，好市多就湧現比往常踴躍的購物人潮。圖／摘自我是北投人社團
防颱備戰，全聯集結泡麵、水、罐頭等防颱重點物資推出多項商品促銷，囤貨省荷包。圖／全聯福利中心提供
防颱備戰，全聯集結泡麵、水、罐頭等防颱重點物資推出多項商品促銷，囤貨省荷包。圖／全聯福利中心提供

卡努颱風 家樂福

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