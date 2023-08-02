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影／日月潭大量噴出泥湧泉！台電：進水前的排氣攪動
日月湧泉一直被稱為日月潭的出水口，近日被民眾目擊噴出泥泉，擔心颱風過後引入的水太混濁，造成日月潭淤積變嚴重；台電大觀發電廠指出，日月潭水出現混濁情形，其實是武界壩經過長達15公里的引水隧道，引入的水流翻攪沉澱的底泥，以及引水隧道末端的排氣孔「噴氣」，擾動岸邊周圍的淤沙所致。
民眾指出，日前探訪日月潭周邊步道，認為颱風過後日月潭的水位應該回升，竟發現日月潭9蛙竟露出7蛙，而且著名景點「日月湧泉」的水卻相當混濁，很擔心潭水被汙染；但經過告知後，才知道這只是真正進水口的正前排氣孔。
大觀發電廠表示，台電公司為防範高濁度的濁水溪水，被引入日月潭水庫，8年前就修正進水濁度，從原本的2NTU降至1NTU，但日月潭的淤積率仍從5年前18.88％，已達目前的24.5%，為了排砂排淤更啟動混水發電，但杜蘇芮颱風接近期間，當濁水溪本流濁度上升，日月潭停止進水3天，使得水位的九蛙指標降到七蛙，而武界壩同時聯合上游的霧社水庫，進行空庫排砂及河道沖淤操作。
副廠長洪文龍指出，日月潭水庫是離槽水庫，水庫的水取自仁愛鄉武界地區、濁水溪上游，原水濁度需低於1，才會透過引水隧道注入日月潭存放，但因潭區目前高水位，氣孔位在水面下，以致噴氣時會擾動潭水與淤沙，出現湧泉現象，而日月湧泉只是進水口後端的排氣孔，因為武界引水隧道進水同時排氣，因而擾動日月潭大竹湖潭底淤泥導致混濁。
他並說，民眾不必擔心日月潭本庫缺水，除了上池霧社水庫高位儲水近3000萬噸外，下池明湖、明潭水庫更有2000萬噸的發電抽蓄尾水，目前日月潭本庫恢復低濁度水進流後，今天儲水率已回到四蛙的93.9 %。
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