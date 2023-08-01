憂心疫情期間中斷母嬰同室 母乳哺育率下降

新冠疫情衝擊下，母乳哺育率也受影響。國健署每2年調查1次母乳哺育率，去年調查1萬2087名產婦發現，1個月以下純母乳率52.1%、2個月以下45.6%、4個月以下37.6%、6個月以下28.7%，均較前一次調查明顯下滑。國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，6個月以下母乳哺育率從37.9%跌到28.7%，原因包括不少媽媽擔心，疫情期間醫院中斷母嬰同室等。

國健署副署長魏璽倫表示，新冠疫情後，整體生活、環境都改變，目前法規要求一些大面積的特定公共場所，應設置哺集乳室，截至去年底全國總計已有3953處，而公共場所母乳哺育條例更規定，任何人不得禁止、驅離或妨礙媽媽與寶寶於公共場所母乳哺育的權利，目前國內尚未有開罰紀錄。每年8月第1週是國際母乳週，這次希望把職場的哺育困難度再降低，打造更友善環境。

藝人夫婦許孟哲、趙孟姿帶一雙兒女，今出席國健署母乳週宣傳記者會，分享親餵經驗。趙孟姿說，選擇餵母乳主要是有助於提升小朋友的免疫力、抵抗力，剛好碰上新冠疫情，更加堅定要好好哺餵母乳的想法。不過她坦言，在外餵母乳最常遇到場地問題，如果沒有合適空間，她會選擇直接在公共場合哺育，最困擾是「異樣眼光」，她呼籲大眾應多給予支持和尊重。

許孟哲則以「隊友」身份分享，很多人是邊學習邊當父母，不要害怕與另一半討論，照顧孩子應該是「一起」而不只是「幫忙」，因為孩子是共同擁有，只要觀念改了，心態就會不同。許孟哲提到說，曾在公共場合幫忙拿工作制服幫忙遮太太餵母乳，趙孟姿則自爆，某次外出過夜工作，小孩不在身邊，是靠老公幫忙「吸奶」，才解決當下塞奶的情況。

媽媽哺育最怕塞奶，坊間也常聽聞「通乳師」，但台灣母乳哺育聯合學會理事長、台北市立聯合醫院小兒科醫師楊文理提醒，「通乳師」並沒有相關醫療專業證照，國健署唯一認證是母乳哺育種子講師，具醫護背景外，並經受訓後給予證照，民眾如有疑慮應諮詢專業人員。