口腔癌發生率、死亡率「上下震盪」 口腔司明年接掌防治業務

台灣每年約8千人罹患口腔癌，3千多人死亡，又以30至64歲男性為最大宗。口腔癌形成原因是口腔黏膜受到菸、檳、酒的機械、化學性刺激，導致口腔黏膜病變，引發癌症。近年口腔癌發生率仍未明顯下降，又因新冠疫情，篩檢一度受阻，去年衛福部正式成立口腔健康司，將承接口腔癌防治業務重任。

國健署長吳昭軍表示，近年口腔癌發生率、死亡率都是「上下震盪」，每年新發生個案還是有將近8千位，死亡數則有3千多位，顯現需要花更大力氣跟努力，推動菸酒檳防治。過去五癌（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌）篩檢都在國健署，今年會將口腔業務移到口腔健康司，口腔防治經費預估明年增加一倍以上，讓更多民眾了解檳榔防治重要性。

吳昭軍提醒，透過口腔癌黏膜檢查，能及早發現癌前病變，並加以治療、阻斷癌症發生的機會，根據全國癌症篩檢資料顯示，每2年1次口腔癌篩檢，可以發現近3000名癌前病變個案，與約1000多名口腔癌；符合政府補助對象之30歲以上有菸檳習慣的民眾，每2年可攜帶健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科之醫療院所接受口腔黏膜檢查，若發現異常，儘快接受正確治療，就可以降低癌症發生機會。

心理及口腔健康司去年正式分家，口腔健康司副司長顏忠漢表示，口腔司於去年5月4日成立，希望針對國人口腔照護更加完善。自今年7月17日起，口腔業務陸續從國健署移撥口腔司，借助牙醫師專業，從口腔癌治療、復健復能到前端預防、教育、篩檢，做整合照護計畫，明年1月1日起，口腔癌篩檢也正式移到口腔司。

立法委員陳椒華認為，檳榔防治上須從各層面加強，像是檳榔種植、土地管理部分，就牽涉內政部及剛成立的農業部、環境部，宣導防治上，則包括教育部、衛福部，近年口腔癌防治部分縣市的發生率仍然增加，包括南投、台東等，希望透過各界努力，持續降低台灣口腔癌罹患率，也希望農業部、環境部拿出魄力，加強山坡地保護，立法取締違法檳榔種植，口腔司也要加油，希望明年有具體成果。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟，自99年起針對全台22縣市進行「縣市口腔癌防治力調查」，今年除了承辦國際研討會的桃園市未參與外，其餘21縣市皆參與調查。參與縣市依照107年成人嚼檳率，分為高嚼檳與啲嚼檳2組進行評選，共6縣市為績優。高嚼檳縣市防治力績優獎為宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣，而低嚼檳縣市防治力績優為新竹市、台中市及高雄市。