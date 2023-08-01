快訊

中颱卡努增強！氣象局今晚8時30分發布海警

韓國瑜憂侯友宜民調提備案？朱立倫批無謂放話 揭黨內數據：侯已追上柯

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

衛生棉條用錯了吸太乾、弄破皮 恐致「這個」致命疾病

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
女性使用衛生棉條期間突然出現持續的下腹痛，而這須與經痛區別，則有可能是感染的症狀，應馬上就醫檢查。腹痛示意圖。本報資料照片
女性使用衛生棉條期間突然出現持續的下腹痛，而這須與經痛區別，則有可能是感染的症狀，應馬上就醫檢查。腹痛示意圖。本報資料照片

女性使用衛生棉條愈來愈普及，中山醫院婦產科主治醫師郭安妮於衛福部食藥署「藥物食品安全周報」中介紹，衛生棉條大致分為量多型與量少型，民眾應選擇適合自己當下使用的產品。若棉條吸力過強，容易讓陰道內壁過乾，造成些許摩擦產生破皮，此時，外陰部金黃色葡萄球菌恐透過此途徑感染產生毒素，容易造成中毒性休克症候群。

使用衛生棉條恐感染致命，是真的嗎？食藥署表示，中毒性休克症候群是一種少見，但卻可能致命的全身性疾病，病程進展很快，主要由金黃色葡萄球菌感染所致，病菌會經由傷口進入人體的循環系統，其產生的外毒素會使血管滲透壓增加，引起全身疹子、發燒、拉肚子，甚至多重器官衰竭。

尤其衛生棉條放在陰道的時間愈久，造成感染的機會愈高。食藥署指出，1990年前，棉條曾是中毒休克症候群的主因之一，主要與金黃葡萄球菌的感染有關；1990年後棉條的吸收力有了明確的規範，廠商需把吸收力標示在包裝上，如此一來就算使用不同廠牌的棉條，也就很容易可以選擇相同吸收力的類型。

如何遠離中毒性休克症候群，食藥署提供5大方法：

1. 正確使用衛生棉條，減少感染的風險。包括使用前一定要先洗手，以及上廁所時要遵守由前往後擦的好習慣，並於4至8小時內更換。

2. 依自己的經血量，選擇適合的衛生棉條。如果流量比較大，應選用吸收力較強的。相反，如棉條不易取出，或使用後覺得陰道乾澀，棉條碎裂，或是8小時以上都不需要更換，建議改用吸收力較低的類型。

3. 從事水上活動或是游泳時棉條會吸水，所以建議在游泳後應予更換，以免增加感染的機會。

4. 陰道發炎時，建議應於治療痊癒後再使用。

5. 如使用衛生棉條期間突然有發高燒，畏寒，全身發紅、腹瀉、頭暈、臉色蒼白、嘔吐、持續的下腹痛（這要與經痛區別 ）等情況，有可能是感染的症狀，應馬上就醫檢查。

郭安妮說，衛生棉條是以吸收經血為設計，若在非經期使用，不但無法吸附分泌物，還可能造成分泌物無法順利排出而引發感染。食藥署呼籲應選擇具有醫療器材許可證號的衛生棉條，以保護自己安全。

至於，使用衛生棉條對無性經驗者是否會傷害處女膜？郭安妮說，臨床上確實有對處女膜造成輕微破壞的狀況發生，但現代對於處女膜是守貞的概念已逐漸釋懷，因此多數人並不會太在意。

衛生棉條 食藥署 中毒

延伸閱讀

快篩不準了?食藥署要求廠商提交評估報告 初步結果曝

美國櫻桃檢出禁藥6批邊境遭攔 食藥署祭出100%查驗措施

醃漬蔬菜高鈉不健康？食藥署傳授煮前這個動作減少負擔

要2顆給12顆，手搖杯甜死人不償命！全台違規標示業者名單曝光

相關新聞

快篩不準了?食藥署要求廠商提交評估報告 初步結果曝

新冠疫情在台灣經歷四波流行，全球病毒株不斷變異，先前傳出快篩試劑針對XBB變異株準確度下降。衛福部食藥署緊急下令所有快篩...

染疫者提早放出來 自主健康管理鬆綁五大QA一次看

雖然現在感染新冠不用隔離，但疾管署針對快篩陽性輕症者仍有「自主健康管理」建議，並將自8月15日鬆綁。總統蔡英文日前染疫也...

新冠、流感皆降溫 上周每日平均新增病例數跌落百例

新冠疫情持續下降，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周每日平均新增89例新冠本土確定病例（併發症），下降約25%。另，流感...

颱風攪局登革熱病例本周恐破千例 新增2例重症

登革熱疫情持續升溫，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周新增215例本土病例，並且新增2例重症。疾管署發言人曾淑慧表示，今...

1關鍵決定涵蓋範圍！卡努暴風圈估周四籠罩北基宜 氣象粉專：相當有感

中颱卡努來勢洶洶，中央氣象局預估最快今晚8時30分發布海警，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」...

新冠篩陽自主健康管理8月15日縮短為5天 支持性給假全面取消

疾管署表示，考量新冠疫情趨緩並且推估國內民眾群體免疫超過八成，8月15日起新冠篩檢陽性輕症/無症狀民眾，自主健康管理天數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦