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菲律賓天鵝醬油違規未如實標示 北市衛生局稽查令下架

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「天鵝醬油」的營養標示未如實標示，北市衛生局已要求下架違規產品，並移請高雄市政府衛生局依法開罰。圖／北市衛生局提供
「天鵝醬油」的營養標示未如實標示，北市衛生局已要求下架違規產品，並移請高雄市政府衛生局依法開罰。圖／北市衛生局提供

台北市衛生局今公布至傳統市場、食品行等處的調味料專案抽驗結果，22件產品的防腐劑、甜味劑等項均符合規定，但其中1款天鵝醬油因營養標示未如實標示，已要求販售場所下架違規產品，並移請高雄市政府衛生局依法開罰。

調味料專案抽驗計畫包含北市傳統市場、食品行、雜貨店、東南亞販售食品店面、一般量販店等地，抽驗7件釀造醬油，8件非釀造醬油（膏）、7件沾醬，檢驗項目為防腐劑12項、3-單氯丙二醇、三聚氰胺、甜味劑等均符合規定。

衛生局表示，食品標示依食品安全衛生管理法第22條規定，食品及食品原料之容器或外包裝，應以中文及通用符號，明顯標示品名、內容物名稱、營養標示等；2019年1月1日起，包裝醬油有依製程應標示「速成」、「水解」、「混合或調合」及「釀造」字樣等新規定。

衛生局指出，5月30日抽驗發現，1件怡樂國際有限公司的「天鵝醬油 」標示不符規定，已要求販售場所下架違規產品。該醬油來源為高雄市的世寶貿易有限公司，因違反食品安全衛生管理法第22條規定，已移請所轄衛生局查處，可處3萬元至300萬元罰鍰。

另外，衛生局6月派員至北市早餐店、速食店、餐飲店、超市等處，稽查馬鈴薯及其加工製品配醣生物鹼(2項)，抽驗5件馬鈴薯、15件薯條，20件產品檢驗均符合規定。

北市衛生局5月30日抽驗發現，1件怡樂國際有限公司的「天鵝醬油 」標示不符規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局5月30日抽驗發現，1件怡樂國際有限公司的「天鵝醬油 」標示不符規定。圖／北市衛生局提供

衛生局 抽驗 東南亞

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