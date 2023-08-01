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女子拿整袋1元硬幣到超商繳燃料稅 網直呼：後面的人會超怒

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／擷自ingimage
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每年七月政府會徵收汽機車的燃料稅。日前有一名網友發文表示，目睹有人拿著整袋的一元硬幣超商繳燃料稅，直呼「沒品」，意外掀論戰。

有一名網友Steven Chen在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示，他看到有一名女子拿著整袋的一塊錢，到超商去繳燃料稅，他在一旁看超商店員數零錢，數了快半小時了，他忍不住痛呼「可以不要這麼沒品嗎？」

貼文吸引了逾1.5萬人按讚，該女子的行徑引起許多公憤，「糟蹋人」、「無言到極致，店員辛苦了」、「這種人真的很欠罵」、「後面的人會超怒」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「真的要將心比心啦」、「只能說店員辛苦了」、「難怪商店越來越請不到員工了，碰到難搞的客人真的會很想揍人」。

有不少網友建議「給她零錢盒，自己先排好」、「應該請她到另一邊自己慢慢排吧」、「可以拿，但是要自己算好」、「感覺是故意刁難店員，這麼多零錢怎麼不去銀行繳？」、「零錢機很方便，可以去體驗一下」、「現在很多提款機都可以存零錢了」、「先去銀行存在領出來啊，造成別人困擾」。

也有貼心的網友表示「我一塊錢也很多，但我每天都會帶10枚出門慢慢消化掉」、「身上常備一元硬幣，因為有時出門常忘了帶購物袋，這時就很方便派上用場，加上住家的縣市不需使用專用垃圾袋，當成垃圾袋使用、也可再次利用非常的方便，我的零錢都是拿去買袋子的」、「身為一個常拿一塊去換錢的人，我一定先算好在分裝好」。

不過也有網友覺得「其實1塊錢也是錢，顧客要拿整袋一塊錢繳費，店員也只能數啦！除非有規定不能故意累積一堆同樣銅板給店員」、「有時候如果超商沒零錢的時候就會希望這樣的客人來換錢，有零錢的時候就希望他去別的地方」。

硬幣 爆廢公社 超商 零錢 燃料稅

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