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農業部今揭牌 首任部長陳吉仲談未來工作
農業部今天揭牌成立，首任農業部長陳吉仲表示，今天是農業的歷史時刻，未來會與產業界學術界、農會漁會等農民團體一起努力。
農業部成立揭牌儀式今天上午11時舉行，陳吉仲表示，今天是農業的歷史時刻，農業部成立是所有農漁民的期待，表示要更全力照顧農漁民，要把農業問題都解決，要讓農業永續。
陳吉仲說，農業永續是要讓農、地、水都做好，把防疫做好，要讓成本降低、價格提高，這樣農民才會在這塊土地耕作，或者漁民願意從事捕撈或養殖工作。
陳吉仲表示，今天來的都是農業部門各產業團體過去幾年都跟農委會一同合作，未來農業部，也會跟產業、學術界，以及所有的農會漁會、農民團體、青農一起努力，來壯大農業。
現場媒體詢問，昨晚是否有睡不著？他說沒有，農業部同仁非常辛苦，為了今天農業部成立的各項準備工作。
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