有肺癌家史、重度吸菸者 公費肺癌篩檢守護自己的健康

低劑量電腦斷層檢查（LDCT）是目前肺癌篩檢的利器，衛福部已在去年7月1日起啟動公費肺癌篩檢服務，檢查前不需禁食，過程只需5分鐘，施行以來，全國已有近5萬人接受檢查，找出531名確診肺癌個案，其中0及1期的早期個案452人占85.1 % ，顯示此篩檢有助於早期發現並治療，提升存活率。

台南市奇美醫院、柳營奇美醫院、台南市立醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、佳里奇美醫院、台南醫院、新營醫院、胸腔病院、營新醫院、郭綜合醫院及成大醫院等12家醫院都有提供公費篩檢服務，請先聯繫醫院服務窗口，以利檢查安排。

台南市衛生局表示，申請條件須具健保資格，以及符合下列一項高危險族群條件:

一、具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

二、具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包一年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年的重度吸菸者。

想想了解公費肺癌篩檢相關訊息，請至台南市衛生局肺癌防治專區參閱公告，或周一到周五上班期間撥打免費癌症篩檢諮詢專線0800-222-543，將有專人服務。