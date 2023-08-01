健康你我他／鋪竹蓆搭涼風扇 冷氣適溫正好眠

今年夏天是地球最熱的一季，台灣變成一條紫番薯，非常能耐熱的我，也掀起這波抗熱大作戰，無不想方設法讓自己舒適度過每一天。

白天還好，可以移步到郊外涼快的叢林間，運動兼避暑，但晚上可行不通。我家在郊外，比鄰野溪，通風良好，過去我在床上鋪一張竹蓆，吹著涼風扇，就能舒適入眠；今年大不同，這樣無法驅走熱浪，我必須開冷氣，才能符合好眠的環境。

一再測試冷氣溫度，以25度為基準點，太涼不行，睡在竹蓆上，總覺得背脊涼涼的，不舒適，無法入睡。調高一度，好像也差不多，再調高一度，雖然可接受，但又覺得悶悶的，室內空氣靜止不動，於是腦筋動到共十速的涼風扇，定在2速，室內就有微微的風親過肌膚，像自然風。

為了呼吸新鮮空氣，我在窗簾遮擋處打開一拳頭的縫隙，不但冷氣不容易洩出，還有空調作用，這樣睡醒後，就不會頭昏腦脹。

通常運轉中的冷氣會吸走空氣中的水分，室內務必放置一杯水，用以調節空氣的乾濕，以免皮膚乾燥發癢，尤其上了年紀的老年人，皮膚比較乾澀起皺，禁不起長期待在冷氣房內，但又不得已時，除了多喝水外，此法亦不無小補。

我終於找到床上鋪竹蓆，吹著2速的涼風扇，開27度的冷氣機，是最省電的模式，也是最舒服的室溫，讓我一夜到天明。