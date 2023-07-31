不一樣的畢業典禮 慢飛天使因早療飛離「孤島」

台北四四南村今天有一場不一樣的畢業典禮，重度發展遲緩的「慢飛天使」凡凡，是今年的畢業生，原本像活在自己世界裡孤島的他，因遇到早療，成功與外界接線、飛離「孤島」。

第一社會福利基金會附設私立第一兒童發展中心今天下午在四四南村舉辦「森林王國畢業party」，這場早療幼兒畢業典禮，有人氣偶像Hello Kitty到場，為即將進入普幼的1名兒童和國小就讀的14名兒童獻上滿滿祝福。

凡凡是今年畢業生之一，從小被醫生診斷出小腦症合併重度發展遲緩及癲癇，從此開始過著家與醫院的兩點式日常。因緣際會下，凡凡民國107年來到第一兒童發展中心，剛接受早療的凡凡，沒有翻身的能力，頭也無法抬起，常是低垂的狀態。

那時的凡凡跟外界沒有交流，感覺像活在自己世界裡的孤島，還好透過給予一連串感官刺激、粗大動作訓練等課程，雖然速度不快，但透過檢視每年的個別化目標設定結果，可以發現凡凡持續在進步。

現在的凡凡不再像座孤島，他開始會觀察周遭的人、事、物，對於熟悉的聲音會給予正向反映，對於不喜歡的事物，也會透過面部表情表達不悅，跟外界的互動逐日增多。凡凡媽媽說，欣慰孩子的進步，「這裡是家長的靠山。」

根據內政部統計，截至今年6月止，0至6歲幼兒人口為141萬4222人。世界衛生組織（WHO）研究顯示，新生幼兒約有6%至8%遲緩發生率，也就是說，台灣約有8.4萬至11.3萬名幼兒可能會有遲緩狀況，全台約有近3萬名0至6歲幼兒被通報有早療需求。

第一社福執行長張菁倫表示，對第一社福來說，不僅是全方位的早療服務，因為懂得家長的辛苦，所以服務的不只是孩子，而是一整個家庭，機構還能提供家長諮詢和資源整合的支持，在教養上若遇到困難時，也能快速找到諮詢窗口。