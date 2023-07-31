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夏日外出先塗防曬乳、再噴防蚊液 間隔未達15分鐘恐噁心嘔吐

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
王儀絜分享，在家自製簡易曬傷中藥護理外敷藥液，藥液也能裝入玻璃噴霧罐中，外出時使用。圖／藥師公會提供
王儀絜分享，在家自製簡易曬傷中藥護理外敷藥液，藥液也能裝入玻璃噴霧罐中，外出時使用。圖／藥師公會提供

夏日蚊蟲多，今年台灣登革熱疫情持續延燒，熱天外出防曬之餘更得注意防蚊，但該怎麼擦才能達到最好的效果？藥師公會今提醒，民眾可「先塗防曬」間隔5至10分鐘後再使用防蚊液，避免「二苯甲酮」與「敵避（DEET）」作用刺激皮膚以及暈眩，而2個月以下的嬰幼童則不建議使用防蚊液。

近期登革熱疫情再起，民眾外出防曬也得防蚊，但使用順序該怎麼樣才能達到最好的效果。藥師公會中藥發展委員會副主委黃儀絜表示，民眾外出前建議「先防曬再防蚊」，且兩者需間隔15分鐘以上，避免部分防曬乳中的「二苯甲酮」成分與防蚊液中的敵避成分作用，造成刺激皮膚、噁心，導致暈眩甚至嘔吐的狀況產生。

此外，黃儀絜提醒，2個月以下嬰幼童並不建議使用防蚊液，化學成分恐太過刺激；而2個月至12歲的兒童，建議選擇成分濃度介於5%至10%的防蚊液。

防曬乳的選擇上也有注意事項。王儀絜表示，常見的防曬乳外部標示，均有PA 和 SPF係數標示；PA主要「抗紫外線UVA」，UVA是皮膚曬黑、老化的主因，「+號」則是代表延緩曬黑時間，每多一個+則多延長2至4倍防曬時間；SPF則用來「抗紫外線UVB」，UVB會造成曬紅、曬傷，因此SPF係數越高，愈能延緩皮膚曬紅的時間，民眾可依照個人使用習慣及需求選購。

若在戶外活動不慎曬傷，王儀絜則建議，「先用冷水降溫」，再用市售的蘆薈凝膠等產品，局部冷敷改善不適；若使用新鮮蘆薈，蘆薈綠皮部份有黃色的蘆薈大黄素（Aloe emodin），讓使皮膚過敏，儘量選用透明果肉部分。

王儀絜分享在家自製簡易曬傷中藥護理外敷藥液，將雷公根、蒲公英、白及、生甘草、黃芩加水及米酒，先浸泡30分鐘，再小火熬煮20分鐘後，加入冰片攪拌蓋鍋關火放涼，使用乾淨紗布沾濕，覆蓋曬傷部位，冷敷約莫10至15分鐘，每日3至4回，即可緩解曬傷的不適感，剩餘的藥液裝入玻璃噴霧罐中，外出時也能輕鬆使用。

王儀絜表示，防曬乳外部標示的PA係數，主要可「抗紫外線UVA」，UVA是皮膚曬黑、老化的主因。圖／藥師公會提供
王儀絜表示，防曬乳外部標示的PA係數，主要可「抗紫外線UVA」，UVA是皮膚曬黑、老化的主因。圖／藥師公會提供
黃儀絜提醒，2個月以下嬰幼童並不建議使用防蚊液，2個月至12歲的兒童，建議選擇成分濃度介於5%至10%的防蚊液。圖／藥師公會提供
黃儀絜提醒，2個月以下嬰幼童並不建議使用防蚊液，2個月至12歲的兒童，建議選擇成分濃度介於5%至10%的防蚊液。圖／藥師公會提供

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