迴響／偏鄉迢迢就醫路 交部：整合資源供適切運輸服務

聯合報今天推出「偏鄉交通難應急」專題報導，直搗政府為德不卒，偏鄉公共運輸難應急，長者就醫仍是漫漫長路。交通部路政司回應，偏鄉聚落分散及需求各異，加上人車資源有限，較難滿足每人臨時緊急運輸需求，公路總局未來將持續與相關部會、地方政府合作，考量偏鄉民眾不同運輸需求，整合相關資源，提供適切運輸服務。

路政司指出，針對客運駕駛人力不足及偏鄉路線經營困難，主要係受疫情影響，以致部分路線減班、駕駛轉職。為協助客運業者招募司機，公路總局去年8月起推動公共運輸擴大徵才穩定就業留才補助，去年年、今年上半年已分別招募492名及332名駕駛，目前仍持續辦理招募作業中。

改善偏鄉路線營運部分，5月調漲公路客運路線每車公里合理成本，自41.325元調高為45.851元，以及配合調整運價補貼，並同步要求業者提高司機薪資，合理反映業者經營成本及穩固客運駕駛人力，公路總局將持續檢視各地區偏遠路線經營狀況及考量區域成本，研擬妥適補貼機制，維持客運民行服務不中斷。

路政司表示，為改善偏鄉公共運輸不足、傳統客運不願經營，公路總局2016年起持續輔導全國各鄉鎮區推動幸福巴士及幸福小黃，至今年6月底止，已輔導推動164個鄉鎮、共433條路線，持續推動當中；另為結合更多資源改善偏鄉交通不便，亦已推動法規鬆綁輔導在地車輛及建置預約媒合平台，提供更加彈性、多元公共運輸服務。

路政司提到，交通部科技顧問室透過「智慧運輸系統發展建設計畫」，針對偏鄉交通服務改善部分，自2018年底於花東地區試辦多元車輛共享服務（噗噗共乘）試辦計畫，建立共享運輸服務機制及乘車預約平台，並於2020年至2022年延續試辦成果，擴散至延平鄉、卑南鄉、卓溪鄉及萬榮鄉等12個鄉鎮，逐步輔導試辦場域轉型納入公路總局幸福巴士2.0管理。

路政司強調，由於偏鄉聚落分散及需求各異，幸福巴士、幸福小黃人車資源有限，較難以滿足偏鄉每人臨時、緊急運輸需求，針對偏鄉長者此類就醫需求，各縣市社政單位尚有提供長照巴士或復康巴士就醫接送服務，或其他如救護車等資源；公路總局未來將持續與相關部會、地方政府共同合作，考量偏鄉民眾不同運輸需求整合相關資源，提供適切運輸服務。