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三高民眾注意防暑　藥師公會：降血壓藥恐增中暑風險　

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃世勳提醒，夏日使用中藥材也要特別注意，溫熱性的藥材儘量避開，像是最常見的補藥人參、何首烏。記者鄒尚謙／攝影
黃世勳提醒，夏日使用中藥材也要特別注意，溫熱性的藥材儘量避開，像是最常見的補藥人參、何首烏。記者鄒尚謙／攝影

今年夏日特別炎熱，國人熱傷害人數遠超去年同期，白天外出務必得做好防曬。不過，藥師公會中藥發展委員會主委黃世勳提醒，民眾若有在服用抑制汗腺分泌、三環抗憂鬱藥等藥物時，身體恐加速水分流失，中暑風險大增，防曬之餘也要注意，減少戶外活動。

衛福部今公布全台最新熱傷害統計，國人熱傷害情形從7月28日至30日共增加41人次，截至7月30日為止總計850人次，已超過去年年7月總計的775人次。

有三高相關慢性病服用藥物的民眾也要特別注意，黃世勳指出，血液流動速度快，皮膚的散熱速度才會快，但降血壓藥中會用到的β-blocker（乙型阻斷劑），主要是心血管讓心跳變慢、心血管擴張，讓血流變慢，但由於表皮血管不會因此擴張，產生散熱不易，一旦熱氣蓄積在體內太多，就會導致中暑。

黃世勳說，三環抗憂鬱藥、抗組織胺等藥物，會產生「抗膽鹼作用」抑制腺體分泌、減少流汗，影響散熱；而血管收縮劑，會讓血管收縮不會壓迫到神經，可治療頭痛症狀，但同時也讓皮表的血管收縮，不利於人體散熱。

「利尿劑、甲狀腺補充劑也同樣會導致中暑風險增加。」藥師公會中藥發展委員會副主委黃儀絜說，利尿劑增加體內水分排出的速度，在熱天會導致脫水風險增加，而甲狀腺補充劑則會刺激新陳代謝，「增加身體熱能產生」，都可能會導致中暑狀況發生。民眾若本身有在使用上述藥品時，應儘量避免外出曬太陽。

黃世勳提醒，夏日使用中藥材也要特別注意，溫熱性的藥材儘量避開，像是最常見的補藥人參、何首烏都會促進血液循環產生高熱，服用藥膳時，可注意是否有這幾味藥材在其中；而三伏貼中會使用到的白芥子，屬於引赤藥，會讓局部血管擴張，可能引起充血、灼痛等類發炎情況，飲食、進補、調養上都要特別斟酌。

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