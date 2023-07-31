機捷A22老街溪站通車了 張善政二度請命、陳建仁記在心上
行政院長陳建仁今天上午出席機場捷運延伸A22老街溪站營運通車啟用典禮，宣布「機捷延伸A22老街溪站今天正式通車」，距離1.6公里、花費173億元，歷時近10年興建終於通車，陳建仁表示，台灣鐵道工程技術相當進步，特別是地下鐵道建設，可成為亞洲地區的學習典範，也是中央與地方攜手合作，更重要是希望桃園所有鄉親盡量使用機捷。
陳建仁在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、交通部長王國材及立委、議員多人陪同出席下，共同啟用機捷延伸A22老街溪站營運通車，陳建仁等一行人也從A22站搭乘第一班機捷列車行駛到A21環北站，體驗機捷便捷、平穩的交通工具。
機捷A21環北站延伸A22老街溪站，該站為進入中壢市區第一站，距離只有1.6公里，工程建設卻面臨多項挑戰，考量銜接桃園鐵路地下化工程，全線採地下化施工，工程人員深入地下26公尺施工相當不易，尤其A21站延伸A22站，採取新舊號誌系統整合二套控制系統並存模式，達到系統相容一車到底目標，為國內捷運工程首創。
陳建仁表示，機捷A22站通車顯示三件事，台灣鐵道工程真的很進步，六通部花很大心血，營造廠了不起，「這是一個典範」，相信台灣未來有能力興建更多鐵道建設，特別是地下鐵道建設可成為亞洲地區學習典範，第二是中央與地方攜手合作，才有好的建設，第三是希望所有桃園鄉親盡量使用機捷，使用愈多機捷發展愈好。
張善政表示，機捷延伸A22站更深入中壢心臟，地下工程克服萬難銜接，由中央、地方合作的建設，前幾天機捷單日突破10萬人次，這是重要里程碑，對機捷財務也是非常重要，他當場請命二件事，一是機捷真的應畫為中央運具、不是地方運具，「對機捷非常重要」，二是預見機捷乘客直線上升，新的捷運列車應趕快著手採購，列車採購需很長時間，不然到時候來不及，會影響機捷營運品質。
陳建仁表示，「張市長關心這件事永遠記在心上」，行政院早就討論，接下來會認真討論怎樣進行，讓機捷未來發車更頻繁，大家更方便。鄭文燦也說，針對張善政所提，中央會給機捷最大支持，未來資產移轉桃捷，會變成桃捷要自己購買車廂，是否修訂車廂下訂三年後變更，以現在15分鐘發車，尚未資產移轉就要決定買車廂，他會與鐵道局商量至少先讓採購車廂計畫定案。
A22老街溪站是機捷站體最大車站之一，站體地下三層包括穿堂層、設備層及月台層，該站連結老街溪公園、興國市場、六合商圈、第一市場、中平商圈及中壢市區，該站地面二處出入口區域景觀，遮簷屋頂引用台灣特有「萍蓬草」仿生意象，及採特殊巨型鋼結構，成為中壢亮麗新地標。機捷為慶祝通車優惠，今天至8月31日，乘客持電子票證搭乘機捷A22站至A21站免費，延伸A22老街溪站第一班列車，吸引許多中壢乘客搭車體驗。
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