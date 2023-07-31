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先選倍拉維、2情況才選莫納皮拉韋 疾管署曝考量

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧說明莫納皮拉韋用藥條件調整的考量。圖／疾管署提供
疾管署發言人曾淑慧說明莫納皮拉韋用藥條件調整的考量。圖／疾管署提供

莫納皮拉韋」用藥條件調整，疾管署發言人曾淑慧表示，參考世界衛生組織建議，「倍拉維」在預防高風險確診個案效果較好，並且引發傷害疑慮較小，因此「強烈建議」優先選用倍拉維做為非重症但有高住院風險的新冠確診藥物。

曾淑慧說，目前倍拉維（Paxlovid）總庫存量約38萬人份，藥物保存有效期限介今年8月至明年12月底間，其中效期至今年8月底的藥物僅744人份（僅占千分之2），而倍拉維每日使用量為1400人份。

曾淑慧表示，莫納皮拉韋（Molnupiravir)）的作用機轉包括使病毒發生致死性突變，恐造成接受治療者的基因毒性、引發病毒抗藥性、引發新的病毒變異株等傷害，但仍缺乏臨床實證，無法確認可能長期危害，因此將其列為「有條件建議」使用於治療非重症，但有極高住院風險之新冠確診個案。同時，也建議應採取相關的配套措施以減少藥物可能造成的危害。

曾淑慧說，疾管署參考國際期刊、WHO建議等調整「新型冠狀病毒感染臨床處置指引」的看診用藥建議，不是限縮用藥條件，只是提醒醫師用藥條件更謹慎，當沒辦法適用優先建議藥物倍拉維，或是沒有其他替代療法、只適用莫納皮拉韋（例如：洗腎）狀況下才建議使用。她強調，此舉是為確保新冠確診個案都能得到良好的醫療照護，及藥物均能妥善且適切地使用，以降低治療可能帶來的危害。

莫納皮拉韋 醫師

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