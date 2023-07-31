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名醫詳列增加中暑風險藥物名單 「這個」飲料竟也在列

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
各地仍高溫炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
各地仍高溫炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

最近中暑案例頻傳，部分案例和用藥有關，三總中暑防治中心主任朱柏齡曾接獲兩起中暑病例，一位吸食安非他命，次日中午在烈日下騎車1至2小時候昏倒；另一位服用降血壓藥、憂鬱症藥物及甲狀腺補充劑，在房間未開冷氣，三天前即開始食欲不振，日前昏倒在浴室而被送來醫院。

另外，朱柏齡提醒，含咖啡因的能量飲料有利尿效果，若為了消暑喝下大量能量飲料，要注意可能反而使水分喪失，增加脫水風險。

朱柏齡指出，日前一位中年人烈日下騎車昏倒被送至急診室，肛溫40.5度。降溫後逐漸清醒。血液檢驗顯示有急性腎衰竭及橫紋肌溶解，尿液毒藥物檢驗顯示安非他命及MDMA為陽性。

詢問病史後，發現病人前一天晚上吸食安非他命，次日中午在烈日下騎車1至2小時候昏倒。安非他命可刺激交感神經系統及刺激新陳代謝增加產熱，加上在烈日下劇烈運動，所以容易導致中暑。

另外，一位長者早上九點多在家昏迷不醒被家屬送至急診，當時肛溫42.7度，根據病史診斷為中暑，經一個多小時降至38.5度，病人逐漸醒來。血液檢驗顯示有橫紋肌溶解及瀰散性血管內凝血。

朱柏齡詳細詢問病史後發現，病人有慢性病，服用降血壓藥、憂鬱症藥物及甲狀腺補充劑，房間未開冷氣，家屬發現住院前三天開始食慾不振，精神差，反應變慢，病人本人覺得整天都不想動，站著兩腿發軟，整天只想躺著，住院當天早上家屬發現病人昏倒在浴室叫不醒。

憂鬱症藥物會影響排汗，甲狀腺補充劑會促進新陳代謝增加身體產熱，再加上天氣熱未開冷氣，所以易造成中暑。 

●以下說明容易增加中暑風險藥物：

1. 影響排汗的藥物：如感冒抑制流鼻水鼻塞藥物、腸胃炎抑制腸胃蠕動藥物，某些精神病藥物等。（anticholinergics、antidepressants、antihistamins、antipsychotics）

2. 促進身體產熱藥物：如安非他命、搖頭丸、某些治療過動的藥物（Ritalin for ADHD），含麻黃素的減肥藥、甲狀腺補充劑等（amphetamine、ecstasy、MDHD、drugs for ADHD、ergogenic stimulants、neuroleptics、thyroid agonists、illicit drugs、eg. Cocaine、heroin、phencyclidine、lysergic acid、 diethylamide）

3. 增加缺水風險藥物：如利尿劑、緩瀉劑及治療憂鬱症的鋰鹽（diuretics、laxative、 lithium），含咖啡因的能量飲、咖啡、茶也會增加缺水風險。 

4. 降血壓藥物：可能減少心輸出量，減低皮膚血液循環，影響汗腺排汗速率（beta-blockers、calcium channel blockers）

憂鬱症 中暑

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