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頻繁使用手機拇指腕掌關節炎年輕化 嚴重可用微創手術治療

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院運動醫學中心醫師李祥安說，高活動度的關節若使用過度，常使關節韌帶受損及軟骨磨損，進而造成骨刺與關節炎發生。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院運動醫學中心醫師李祥安說，高活動度的關節若使用過度，常使關節韌帶受損及軟骨磨損，進而造成骨刺與關節炎發生。圖／大里仁愛醫院提供

1名57歲婦人平日忙於工作及家務，最近右手拇指根部與虎口處疼痛且活動度越來越差，雖使用消炎止痛藥物及復健治療，但始終未見改善。醫師檢查發現她的右手拇指腕掌有嚴重的關節炎，經林口長庚醫院運動醫學科教授陳昭宇與大里仁愛醫院運動醫學中心醫師李祥安共同為她進行腕骨切除合併肌腱轉移與韌帶重建手術，已恢復正常生活。

大里仁愛醫院說，拇指的腕掌關節炎是手部最好發的部位之一，盛行於中老年的女性病患，但因手機廣泛使用，近來有年輕化的趨勢。許多人每天埋首於小螢幕，且快速敲著鍵盤打字，使得拇指腕掌關節炎的病患有持續增多的趨勢，若有持續拇指及虎口處的疼痛，建議就醫尋求骨科醫師的評估，及早治療。

拇指的腕掌關節由許多腕骨掌骨形成關節面，提供拇指極大的活動度及功能，包含伸、屈、抓、握、拿、捏。但高活動度的關節若使用過度，常使關節韌帶受損及軟骨磨損，進而造成骨刺與關節炎發生，令患者因生活大受影響而困擾不已。

李祥安說，拇指腕掌關節炎的第一線治療以保守治療為主，醫師會使用非類固醇抗發炎藥以及拇指護具讓病患的發炎得以緩解並提供關節穩定度。若疼痛急性發作時或是非類固醇抗發炎藥效果不佳，可考慮使用麻醉藥與微量類固醇局部關節注射，讓病患立即和短期的有效止痛，再接續非類固醇抗發炎藥以及拇指護具治療。但當保守治療無效，嚴重影響日常生活及工作則可考慮手術治療。

陳昭宇說，嚴重拇指腕掌關節炎的手術方法有多種選擇，主要是依照病患的需求來選擇客製化的手術方式。若病患為需要做粗重工作的年輕人，則適合採取拇指掌腕關節融合手術，術後較能保存抓握力量。

一般民眾則是以腕骨切除合併肌腱轉移與韌帶重建手術為主。手術方式是使用微創手術將手腕裡嚴重退化的大多角骨切除，再取病人前臂的掌長肌肌腱來轉移重建韌帶，提供關節在日常生活中活動的穩定。

右手拇指掌腕關節空間縮小及骨刺形成，是拇指掌腕關節炎的典型影像表現。圖／大里仁愛醫院提供
右手拇指掌腕關節空間縮小及骨刺形成，是拇指掌腕關節炎的典型影像表現。圖／大里仁愛醫院提供

微創手術 關節炎 醫師

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