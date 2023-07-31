跟以前不同！大眾運輸「共同1缺點」超崩潰 苦主認證：只有高鐵沒變

根據我國能源局的規範，公眾出入之營業場所，室內冷氣溫度平均值不得低於攝氏26度，其中大眾運輸場站及轉運站也在節能範圍內。但外面天氣炙熱，難免會想在車上吹個舒服的冷氣，最近有一名網友指出，這幾個禮拜在台北、台中、高雄來回跑，搭了各地的火車、捷運，結果不管是車廂還是車站，都讓他覺得熱到像「沒開冷氣」，連一向最涼的北捷也背叛了，他也點出，只有「高鐵」完全沒變，車站、月台、車內都涼，釣出不少人認同。

一名網友在PTT發文表示，最近天氣有夠熱，這幾個禮拜又在台北、台中、高雄來回跑，三個地方的火車、捷運通通搭過，結果發現共同的特色就是，無論是車廂或是車站，全都沒有開冷氣的感覺，她抱怨，外面已經很熱，結果進到車站、車廂又更悶熱，高雄捷運在地下，不開冷氣只開電扇，台中捷運在高架，半開放式讓冷氣有跟沒有都一樣，甚至連一向最冷的北捷也背叛了。

另外她也說，火車更不用說，台鐵便當賣熱的，結果車廂熱成這樣，到底誰吃得下，原po也表示，搭了這麼多交通工具，唯一就只有「高鐵」完全沒變，車站涼、月台涼、車內更涼，也好奇問大家「有沒有高鐵成為冷氣唯一涼心的八卦？」，馬上引起網友熱議。

不少人也紛紛留言訴苦，「環狀線那些站跟烤箱一樣」、「台鐵也變熱了，一整個悶」、「每天早上板南線都好熱」、「大眾運輸就是這樣，夏暖冬冷，絕不例外」、「台北捷運真的超熱，以前很涼」、「高鐵好讚」、「北捷看到韓國妹拿著小風扇一直吹」、「高雄捷運的冷氣是人多的幾大站才有強一點的感覺，其他站是弱到不行」、「台北車站上周去真的熱」。

但也有人覺得，「昨天才搭區間車和北捷，很涼」、「台鐵冷氣都超冷」、「搭火車從花蓮回來差點變冰棒」、「北捷車廂有冷氣啊，哪裡沒有？亂講」、「火車明明就有開」、「台鐵都是開太冷被投訴」、「我搭都蠻涼的啊...」、「我昨天台北捷運車廂跟車站都超冷，妳是哪個時空的台北？」

根據能源局網頁指出「節能」20類服務業之營業場所，包含觀光旅館、百貨公司(含購物中心)、零售式量販店、超級市場、便利商店、化粧品零售店(含購物中心)、電器零售店、銀行、 證券商、郵局、大眾運輸場站及轉運站、餐館、服飾品零售店、美容美髮店、書籍文具零售店、眼鏡零售店、鞋類零售店、鐘錶零售店、一般旅館、汽、機車零件配備零售店，但部分情形可以例外。