紀卜心、Nina、一隻阿圓上榜！「4種別緻美」超人氣正妹網紅Top 20 連女粉都陷入熱戀

這些網紅除了會打扮，還多做…

無論是正在唸書求學的學生，還是工作打拚的上班族，除了努力充實自我、實現個人成就，好看的外型也是期待， 像是有人想追求素顏自然美、童顏娃娃臉、 陽光又健美或是走在路上回頭率百分百等； 除了外在打扮有型的同時，不管哪種風格，做到內在保養能更加分， 高度的自我管理並搭配有效飲食，才能讓美由內而外散發出來。

此次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出年紀25至35歲、IG追蹤數突破10萬以上、散發正能量且擁有廣大女粉絲的20位美女，一起來看看他們如何培養自我習慣、調整飲食規劃，展現最適合自己的美吧！

image source:示意圖／pexels

素顏自然美

No.1 紀卜心

今年28歲的「中學生女神」紀卜心在IG上擁有逾95萬人追蹤，紀卜心曾在專訪上透露自己是標準油肌，只要遇到熬夜、生理期，臉上就很容易爆出痘痘、粉刺，除了會定期做臉、敷面膜保養，也會吃中藥調理身體，才能維持自己的完美好氣色！



許多粉絲也稱讚紀卜心，「素顏也美美的」、「卜心素顏還是好美」、「素顏也這麼好看，是想逼死誰」。

追蹤紀卜心的IG：eatzzz7

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No.2 Nina

從《大學生了沒》班底出道的人氣網紅Nina（曹婕妤），儘管過著忙碌充實的生活，臉蛋仍然維持超好氣色！除了在IG上分享愛用彩妝品，也透露臉色紅潤的小秘訣，包含做臉、面膜急救及日常保養都不可馬虎，才能在早上起床時擁有素顏美肌。

Nina曾經在IG上曝光素顏照，讓不少人感嘆「還是很美」、「素顏還是超美的啊」、「喜歡素顏的Nina」。

追蹤Nina的IG：ninaxxya

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No.3 Tang 湯

美妝時尚網紅「Tang湯」喜歡在YouTube、IG上分享歐美妝容實用化妝技巧，正面形象也讓她擄獲許多粉絲，因為自己是混合偏油肌，在保養品挑選上她也會根據個人膚況推薦，讓每個人都能輕鬆打造紅潤健康的美麗肌膚。

網友對於Tang湯的肌膚也大讚，「原本皮膚感覺就豪好...」、「湯的蘋果肌亮起來」、「湯的皮膚真的越來越水噹噹」。

追蹤Tang湯的IG：tang_ful

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吸睛好身材

No.1 一隻阿圓

「안녕！CIRCLE입니다（大家好！我是阿圓」是人氣YouTuber一隻阿圓的開場白，擁有傲人身材曲線的她，經常在頻道內分享維持身材的好方法，包含健身、飲食控管和規律生活作息等。

不少網友對於阿圓展露自信身材投以羨慕眼光，「阿圓好可愛，身材也好好」、「阿圓完全又瘦又辣又健康」、「阿圓讓我有動力去健身房了」。

追蹤一隻阿圓IG：nanaciaociao

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NO.2 蔡瑞雪

「北一女神」混血兒蔡瑞雪在IG上也累積高達75萬名粉絲追蹤，從《校花點點名》被挖掘後朝演藝圈發展，參與《偶像學校》後名氣擴展至海外。她也嚴格控管體態，生活照中不時展現勻稱好身材，短版上衣露出驚人腹肌，更是常常羨煞不少女孩。

粉絲對於蔡瑞雪身材也不停稱讚，「瑞雪女神身材真美」、「腹肌太好看了」、「腰真的超性感的！」

追蹤蔡瑞雪IG：snowbabyq

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No.3 賴琳恩

擁有姣好身材的賴琳恩曾獲得2008年香港亞洲小姐季軍，曾出演《喜歡・一個人》、《後菜鳥的燦爛時代》等作品，在IG上也不吝嗇分享火辣身材，凹凸有致的完美體態也讓不少女生讚嘆。

賴琳恩時常展現陽光自信的美貌也讓網友表示「琳恩好美」、「完美比例！怎麼美成這樣，跪求如何保養及練線條」、「為什麼腰可以這麼細」。

追蹤賴琳恩IG：lene_lai

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童顏娃娃臉

No.1 Nina

Nina與小新結婚後育有兩個寶貝女兒，不過顏值仍然是許多女孩夢幻中的標準！Nina吹彈可破的肌膚，除了是仰賴日常保養、按摩拉提，生完哈娜後也特別喝膠原蛋白飲維持膚況。

Nina逆齡膚質也羨煞眾多網友，「Nina永遠那麼美」、「這是Hana的同學吧」、「同學不要再騙我妳是媽媽了」、「我也好想像Nina的皮膚一樣這麼好！」

追蹤Nina的IG：ninaxxya

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No.2 紀卜心

在無名小站發跡的紀卜心，17歲時就因可愛日系假髮爆紅，號稱「網美始祖」的她仍然保持年輕好膚質，還擁有水汪汪大眼，無論穿搭風格還是頭髮造型，都能展現出年輕可愛的氛圍。

紀卜心IG貼文下方也出現許多人稱讚，「皮膚看起來還是超好」、「皮膚好亮」、「看到阿卜會有初戀心動的感覺」、「卜心根本是18歲高中生吧」。

追蹤紀卜心的IG：eatzzz7

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No.3 曾玄玄

同樣從《大學生了沒》出道的曾玄玄（Sena）也是許多網友心目中逆齡女神，生完捏粒和范粒後仍然擁有勻稱緊實的好身材，她透露除了勤擦保養品，補充膠原蛋白更是不可馬虎，也是由內美到外的重要關鍵！

曾玄玄完美無瑕的臉蛋也讓網友表示，「玄可以自體發亮了」、「天生麗質玄～」、「真的是漂亮媽媽」。

追蹤曾玄玄IG：xxzyxxzy

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健美又陽光

No.1 千千

擁有178萬人訂閱的YouTuber、美食水水千千，從護理師轉職為創作者，儘管以食量大打響名號，但事實上她每天都會規定自己要運動2個小時，才能一直維持體態。



健康陽光的形象也讓網友感嘆，「原來千千也是得運動呀～」、「高顏值的大胃王」、「千千到底吃的都去哪了！這身材真的會氣死」。

追蹤千千的IG：khshu_

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No.2 何美

《大學生了沒》固定班底出道的何美（何淑美）在綜藝節目主持有出色表現，在IG上擁有43.5萬人追蹤的她，除了給人樂觀開朗的形象，也喜歡跳舞、爬山、做瑜伽，火辣運動照曝光也吸引粉絲留言互動。



不少人對於何美留下深刻印象，「身材太健美了啦！」、「何美身體曲線很好看」、「很喜歡何美笑容」。

追蹤何美IG：homei0416

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No.3 紀卜心

紀卜心擔任《綜藝玩很大》固定成員，為了維持體態，除了會在睡覺前勤抬腿，也會和朋友揪團打羽毛球、打網球、體驗空中瑜伽，正面開朗形象也經常露出知名品牌運動跑鞋照片。

青春洋溢的紀卜心也是許多人的偶像，「零死角女神」、「身材好好，長得又美」、「真的是零死角！好美好帥！」

追蹤紀卜心的IG：eatzzz7

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月07日至2023年07月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『紅潤好氣色、童顏好水嫩、自信有風采、陽光又健康網紅』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統