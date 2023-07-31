快訊

支持郭台銘選總統 彰縣議長謝典林宣布退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梧棲港旁有油槽 國慶焰火擬更改施放地點

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均游振昇／台中報導
今年國慶焰火原已宣布在梧棲漁港施放，但因周遭環境改變，可能更改地點。圖為二○一四年在台中港區施放畫面。本報資料照片
今年國慶焰火原已宣布在梧棲漁港施放，但因周遭環境改變，可能更改地點。圖為二○一四年在台中港區施放畫面。本報資料照片

今年國慶焰火原已宣布在台中梧棲漁港施放，但國防部等單位場勘發現，梧棲港周邊已有中油油槽、石化廠，連觀景台都已建三井Outlet，且漁民反映布置焰火期間禁止船隻出入將嚴重影響作業，國慶籌備委員會擬在清泉崗機場、麗寶樂園、中央公園「三擇一」，近日拍板焰火施放地點，其中以中央公園中選的機率最高。

據悉，海線民代建議若不在梧棲漁港施放，仍應放在海線的清泉崗、大肚山周邊，但因清泉崗有軍民共用機場，設置焰火期間可能要暫時停飛，影響層面大；可容納一、二十萬人的麗寶樂園雖也是考慮地點之一，但國慶焰火絕少在市區施放；中央公園擁有六十公頃面積，落焰區安全範圍足夠，最有機會雀屏中選。

國慶焰火多年未在中部施放，蔡英文總統及慶籌會主委游錫堃都支持今年在台中施放；慶籌會秘書長、內政部次長花敬群等人六月上旬拜訪台中市長盧秀燕，六月九日同步宣布二○二三年國慶焰火移師台中；原計畫與二○○二、二○一四年一樣，在梧棲漁港施放，但因周邊設施現況與九年前大不同，因此考慮更改地點。

國慶焰火施放處比一比 圖／聯合報提供
國慶焰火施放處比一比 圖／聯合報提供

市府民政局表示，希望慶籌會選擇地點時能將接駁成本與人潮疏散納入考量，若選在接駁成本較大的地點，也請中央大力支援接駁經費。市府已組跨局處工作小組，由副市長王育敏召集，施放地點拍板後能即刻啟動大眾交通疏運、停車動線規畫等配套措施。

台中市議員陳政顯說，國慶焰火好不易到台中，不要考慮政治因素，要找最安全、最合適的地點施放；前議員邱素貞說，九年前施放焰火，台中港道路從傍晚塞到焰火散場，道路系統難以消化一、二十萬民眾湧至，她就是塞車在台灣大道看焰火，印象深刻。

觀旅局說，國慶焰火可引發國家級「慶典經濟」效益，觀旅局會加強推動海線特色觀光景點曝光，並與相關產業策略合作，刺激景點、旅宿、餐飲各行各業商機，也會持續整合各界觀光資源，串聯食、宿、遊、購、行強力行銷引客，帶動觀光乘數效應。

國慶 清泉崗機場 梧棲

延伸閱讀

報名要快！ 暑假倒數1個月 「台南遊好行」超有料

台南市觀旅局與KKday、Klook合作 訂台南旅行享優惠

【即時短評】盧秀燕最新民調拿第一 「慶典經濟」大有斬獲

曾借廁所遭拒…家長帶孩子遊戲「不方便」 竹市這人氣公園將蓋公廁

相關新聞

莫納皮拉韋有條件使用 基層醫困擾

新冠肺炎疫情期間，抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）搶救許多確診者性命，但衛福部疾管署上周五修訂使用條...

嚴重坍方 南橫延至10月通車

杜蘇芮颱風來襲，南橫山區3天降雨量達803毫米，台20線南橫公路高雄至台東段交通原訂今天貫通，但埡口平台至向陽路段災情嚴...

梧棲港旁有油槽 國慶焰火擬更改施放地點

今年國慶焰火原已宣布在台中梧棲漁港施放，但國防部等單位場勘發現，梧棲港周邊已有中油油槽、石化廠，連觀景台都已建三井Out...

健康主題館／常跌倒踩空 小心罹患青光眼

● 青光眼不可逆，失明機率約25%

「讀者」8月號 跟著詩意飛翔

南方航空馬保利是機長也是詩人，坐上他駕駛的飛機，就可能聽到他以機長身分廣播時引用的各種詩句。「讀者」雜誌8月號，看見傳統...

抗癌幕後英雄 癌登師低薪招募難

我國癌症登記資料庫完整率百分之九十八，成為癌症研究與治療重要參考資料，五百多名癌症登記師功不可沒，但因平均月薪僅三萬多元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦