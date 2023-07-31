梧棲港旁有油槽 國慶焰火擬更改施放地點

今年國慶焰火原已宣布在台中梧棲漁港施放，但國防部等單位場勘發現，梧棲港周邊已有中油油槽、石化廠，連觀景台都已建三井Outlet，且漁民反映布置焰火期間禁止船隻出入將嚴重影響作業，國慶籌備委員會擬在清泉崗機場、麗寶樂園、中央公園「三擇一」，近日拍板焰火施放地點，其中以中央公園中選的機率最高。

據悉，海線民代建議若不在梧棲漁港施放，仍應放在海線的清泉崗、大肚山周邊，但因清泉崗有軍民共用機場，設置焰火期間可能要暫時停飛，影響層面大；可容納一、二十萬人的麗寶樂園雖也是考慮地點之一，但國慶焰火絕少在市區施放；中央公園擁有六十公頃面積，落焰區安全範圍足夠，最有機會雀屏中選。

國慶焰火多年未在中部施放，蔡英文總統及慶籌會主委游錫堃都支持今年在台中施放；慶籌會秘書長、內政部次長花敬群等人六月上旬拜訪台中市長盧秀燕，六月九日同步宣布二○二三年國慶焰火移師台中；原計畫與二○○二、二○一四年一樣，在梧棲漁港施放，但因周邊設施現況與九年前大不同，因此考慮更改地點。

國慶焰火施放處比一比 圖／聯合報提供

市府民政局表示，希望慶籌會選擇地點時能將接駁成本與人潮疏散納入考量，若選在接駁成本較大的地點，也請中央大力支援接駁經費。市府已組跨局處工作小組，由副市長王育敏召集，施放地點拍板後能即刻啟動大眾交通疏運、停車動線規畫等配套措施。

台中市議員陳政顯說，國慶焰火好不易到台中，不要考慮政治因素，要找最安全、最合適的地點施放；前議員邱素貞說，九年前施放焰火，台中港道路從傍晚塞到焰火散場，道路系統難以消化一、二十萬民眾湧至，她就是塞車在台灣大道看焰火，印象深刻。

觀旅局說，國慶焰火可引發國家級「慶典經濟」效益，觀旅局會加強推動海線特色觀光景點曝光，並與相關產業策略合作，刺激景點、旅宿、餐飲各行各業商機，也會持續整合各界觀光資源，串聯食、宿、遊、購、行強力行銷引客，帶動觀光乘數效應。