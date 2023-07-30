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雨彈升級！14縣市豪大雨特報 大豹溪等3山區國家級警報響

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雨彈升級！大豹溪等3山區國家級警報響 14縣市豪大雨特報

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

中央氣象局發布桃園市、新北市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：新北市板橋區、中和區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、烏來區，桃園市桃園區、大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區，新竹縣關西鎮。

氣象局發布山區暴雨，警戒區域：新北市三峽區、桃園市復興區、新北市新店區。氣象局針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午4時49分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，桃園市及新竹縣有局部大雨或豪雨，大台北、苗栗、新竹市、雲林以南地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨：桃園市、新竹縣。

大雨：台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

天氣動態 豪雨 大豹溪

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