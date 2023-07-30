37歲以上B肝疫苗斷層世代估190萬帶原者 醫師籲篩檢

肝病是國病，疫苗接種與抗病毒治療都是防治方法，但醫師提醒，目前年紀在37歲以上的「疫苗斷層世代」，估計仍有190萬B肝帶原者，更應積極篩檢、追蹤與治療，降低致癌風險。

根據2021年台灣死因統計報告，每年約8000人因肝癌失去生命，死於肝癌的病患中約有7成是B肝帶原、2成為C肝帶原，換句話說，每天有近20人因B、C肝導致肝炎死亡；統計也指出，每年約4065人死於慢性肝病及肝硬化，台灣平均每46分鐘即有1人死於肝炎相關疾病。

台灣癌症基金會執行長賴基銘近日再度透過新聞稿呼籲，提醒「要知道、要追蹤、要治療」3個B須要原則，讓B肝不苦惱。

賴基銘表示，遠離B、C型肝炎威脅，一定得先「知道」，瞭解自己或家人是否為肝炎帶原者或感染者，從盡快做篩檢做起，確診後進一步尋求醫療協助，掌握治療良機。

賴基銘提醒，尤其是疫苗斷層世代的族群，也就是B肝疫苗政策啟動前，現在大約37歲以上的民眾，更應積極地篩檢。「很多疫苗斷層世代因為沒有持續追蹤，錯失治療的時機」，肝臟是沉默的器官，導致慢性肝病不易察覺，當出現症狀，病人來就醫時往往為時已晚。

當確定為肝炎帶原者或感染者，應定期「追蹤」，台灣癌症基金會提醒，民眾千萬別誤信「健康的B肝帶原者」說法，如果確認B肝帶原，定期追蹤以掌握肝指數ALT、胎兒蛋白、腹部超音波、肝纖維化程度和病毒量等，才能進一步評估治療需求。

「每名B、C型肝炎病友都應該接受治療。」賴基銘說，因肝炎病毒只要存在人體內，隨時都會危害肝臟健康。鼓勵病患主動與醫師討論，一起決定治療方案，目前B、C型肝炎的治療主要是以抗病毒藥物壓制病毒，受惠於藥物進步，C肝病患治療可以健保給付用藥，已經是可以治癒的疾病。

至於B型肝炎，賴基銘表示，患者的治療則是在有條件下可以獲得健保支持，雖然無法完全治癒，然而患者只需要像控制高血壓一樣，規律每天用藥，一樣可以預防肝炎惡化，進入「肝炎、肝硬化、肝癌」3部曲，將大幅降低致癌風險。