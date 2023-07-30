抗病毒藥物莫納皮拉韋使用條件新修訂 衛福部最新回應

新冠肺炎疫情期間，搶救無數人性命的抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir），臨床使用條件最新修訂。衛福部疾管署28日上周五於「致醫界通函」說明抗病毒藥物使用條件，原先為「可降低死亡率建議使用」和「條件下使用」兩項條件，經諮詢專家後，強調莫納皮拉韋為「有條件下使用」藥物，等同取消「可降低死亡率建議使用」。疾管署表示，此修正公布後，仍尊重醫師臨床開藥權，不影響病人治療。

疾管署於「致醫界通函」表示，有鑑近期發表於國際期刊的英國The PANORAMIC trial的臨床實證資料及世界衛生組織(WHO)與各國診治指引用藥建議，經諮詢專家，修訂「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引第二十四版」，將「表四、我國診治指引對SARS-CoV-2患者治療用藥建議彙整」區分為「可降低死亡率建議使用」和「條件下使用」，強調莫納皮拉韋為「有條件下使用」藥物。

此次修訂主要是基於WHO於去年9月公布治療指引，基於藥物療效和作用機轉，將莫納皮拉韋列為有條件建議藥物，用於治療非重症但有極高住院風險的新冠肺炎確診個案，同時建議應採取相關的緩減措施，以減少藥物可能造成之危害。

而最新的英國The PANORAMIC trial臨床試驗結果顯示，莫納皮拉韋於Omicron病毒株流行期無法有效降低已接種過疫苗且具有重症風險因子的新冠肺炎門診患者的住院及死亡風險，但對於臨床試驗結果推論在多國專家間仍存在爭議。

因此，全球新冠肺炎疫情流行迄今，國際間針對疫情研發的藥物及其臨床試驗，不斷精進並公布最新進展。為確保民眾獲得適切的治療，政府在有限財源下，持續參依疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生及社會成本效益、專家建議及國際作法等，修訂診治指引用藥建議，以做出對國人健康安全最具效益之決定。

疾管署副署長曾淑慧說，目前用於治療新冠肺炎確診者的抗病毒藥物有倍拉維（Paxlovid）、莫納皮拉韋兩種藥物，就治療效益倍拉維優於莫納皮拉韋，但倍拉維與許多藥物具有交互作用，如心律不整等用藥，或是腎功能不佳等患者無法使用，造成使用上受到許多限制。嚴格講起來，這次修訂莫納皮拉韋使用條件，並非限縮使用條件，而是要提醒醫師於用藥上更為謹慎。

曾淑慧說，此修訂公布後，仍會尊重醫師臨床開藥權，不影響病人治療。目前倍拉維、莫納皮拉韋現有藥物庫存量充足，疾管署會隨時評估，視疫情變化、醫療需求再行採購。