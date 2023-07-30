準部長生日與環境部掛牌同天 前環保署長也有趣味巧合

環保署將於8月22日升格為環境部，行政院宣布，首屆環境部長由有「鋼鐵校長」之稱的中興大學校長薛富盛接下重任，有趣的是，環境部掛牌日除為環保署署慶外，同時也是薛富盛生日，另環保署前署長郝龍斌的生日也在同一天。

首任環境部長人選爆出黑馬，外界原先認為環保署長張子敬可望成為首任環境部長，但張子敬本身具許多爭議點，近期令人詬病的就是四接環評黑箱遭環團痛批民主倒車、署內官員爆出性騷醜聞等，行政院宣布公布人事時表示，張子敬先前已表達無意願接任部長，改任政務委員，首任部長由薛富盛接任。

環保署將於成立日8月22日升格為環境部，首任環境部長薛富盛也在同一天生日；另外，郝龍斌生日剛好也在8月22日，一連串的巧合外界看來十分有趣。