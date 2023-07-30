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卡努增強長胖 周二逼近北方海面 颱風走後中南部進雨期

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天各地山區、中南部地區午後易有雷陣雨，且有較大雨勢發生機率，中南部的降雨有機會延續到晚間、降雨區域往沿海平地擴展，下午到晚間外出需要留意天氣狀況。本報資料照片
今天各地山區、中南部地區午後易有雷陣雨，且有較大雨勢發生機率，中南部的降雨有機會延續到晚間、降雨區域往沿海平地擴展，下午到晚間外出需要留意天氣狀況。本報資料照片

今年第6號颱風卡努，今天上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時24公里速度，向北朝琉球南方海面前進。卡努颱風目前結構比前兩天好轉，強度持續增強，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，暴風圈也擴大到200公里。

他表示，預報路徑維持北轉西北西的弧線，依照最新的氣象局颱風路徑，預估明天卡努颱風將來到琉球附近海面，周二到周三通過台灣北方較遠的海面，周三的晚間登陸上海南方附近。

柯聿寧說，由於卡努颱風距離台灣較遠一些，且並非是危險半圓的區域，外圍環流對北部的影響相對不大，預報資料大致呈現短暫雨的狀況。不過，目前距離周二、周三還有一小段時間，影響程度仍有變動空間。

今天的風向偏南風的風速減弱，略轉東南風，在弱風環境、水氣仍不算少的環境下，熱對流還是容易發展。柯聿寧說，預估今天各地山區、中南部地區午後易有雷陣雨，且有較大雨勢發生機率，中南部的降雨有機會延續到晚間、降雨區域往沿海平地擴展，下午到晚間外出需要留意天氣狀況。

他說，預估明天風向再轉為偏北風，風力仍弱，中部山區、南部地區午後仍容易有對流發展、帶來較明顯的雷陣雨。

柯聿寧表示，比較需要留意的是，卡努颱風通過台灣北方後，將帶動西南季風增強、北上，周三到周日受到西南季風增強影響，中南部都有局部較大雨勢發生機會，沿海空曠地區有強陣風。

他說，北部位於背風側，受西南季風的影響不明顯，不過因為未來一周初期，台灣東方至日本南方海面仍有熱帶系統發展的機會，可能間接改變西南季風的方向及強度，影響時間及降雨多寡也有一些變動空間。整體來看，周二過後中南部將再度進入一段比較容易下雨的時間，而且持續的時間長。

今年第6號颱風卡努，今天上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時24公里速度，向北朝琉球南方海面前進。圖／取自氣象局網站
今年第6號颱風卡努，今天上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時24公里速度，向北朝琉球南方海面前進。圖／取自氣象局網站

卡努颱風 琉球 天氣動態

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