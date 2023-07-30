卡努明天凌晨轉中颱 周二起雨彈先轟北部再中南部 恐有颱風尾

今年第6號颱風卡努，今天上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方1300公里海面上，以每小時24公里速度，向北朝琉球南方海面前進。中央氣象局預報員張承傳說，卡努颱風的強度增強當中，預計明天凌晨就有機會增強到中度颱風等級。周二通過琉球群島，然後往東海、長江口方向行進，周二、周三相對離台灣較近一點。它的中心離陸地有距離，周二比較多的雨在北部，周三之後降雨比較偏向中南部。

張承傳說，今天偏向午後雷陣雨天氣型態，水氣多一點，風向偏東南風，東半部地區會有局部短暫陣雨，還有恆春半島這一帶；西半部上午會有有零星降雨，今天各地午後都有短暫雷陣雨出現，尤其西半部地區和東半部山區會有局部大雨發生機率。溫度大致32至33度左右。

張承傳表示，明天風向慢慢轉為偏北風，水氣比今天少一點，明天基隆北海岸會有零星降雨，清晨至上午西半部也會有零星降雨，主要降雨還是偏向午後，東部、東南部、其他山區有午後短暫雷陣雨。

至於對台灣的影響，張承傳說，周二、周三受到颱風外圍環流影響；周二雨區偏向北部、再來是南部地區，風向上北部偏向北風、西北風型態。到了周三颱風往東海靠近，風向上慢慢轉為西南風，降雨會比較偏向中南部地區，會有局部短暫陣雨，北部降雨較為零星，東半部山區會有局部陣雨。

氣溫部分，東半部周二、周三可能有焚風現象，可能有36度或36度以上高溫；西半部大致上33至35度。

至於颱風遠離之後，對台灣天氣的影響；張承傳說，周四至周六風向偏西南風的環境，中南部這段時間降雨機率明顯偏高，整天都有局部短暫陣雨，其他地區偏向多雲、午後局部短暫雷陣雨的天氣型態。

他表示，這個颱風直接影響台灣的機率相對沒那麼高，但明天起至周三在基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，尤其周三北部沿海也有長浪發生機率。

張承傳說，卡努颱風明天凌晨就有機會增強為中颱，明天、周二慢慢通過琉球群島，到東海這邊，然後往長江口接近。目前來看，颱風中心離台灣陸地有一段距離，直接影響台灣機率沒有特別高。周二、周三外圍環流影響，北部、南部有局部短暫陣雨。颱風影響主要是長浪部分，明天至周三馬祖、基隆北海岸、東半部有長浪現象。

至於是否海上颱風警報，張承傳說，要視它通過北部海面的路徑有無更南邊，以及暴風圈擴大的情況而定；它通過台灣北部海面時，比較接近彭佳嶼以北大約100公里的警戒區，以及它接近到登陸中國大陸時，離馬祖稍微有點接近。目前來看它是在警戒區邊緣部分。