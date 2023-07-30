卡努速度加快海警機率曝 彭啟明指更要注意颱風後帶動西南季風

中央氣象局說，輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里的海面上，每小時24公里速度，向北進行。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，卡努颱風速度加快，距離台灣東南東方約1250公里，按照目前路徑，今天往北到北北西移動來到琉球海域，明天轉西北朝上海浙江一帶接近。

他說，周二到周三下午最接近台灣北方海面，預估中心離北海岸約350-400公里遠，暴風圈尚未觸及海上警報範圍，週三晚登陸浙江寧波。颱風路徑預測有其不確定性，持續保持關注即可。