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卡努速度加快海警機率曝 彭啟明指更要注意颱風後帶動西南季風
中央氣象局說，輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里的海面上，每小時24公里速度，向北進行。
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，卡努颱風速度加快，距離台灣東南東方約1250公里，按照目前路徑，今天往北到北北西移動來到琉球海域，明天轉西北朝上海浙江一帶接近。
他說，周二到周三下午最接近台灣北方海面，預估中心離北海岸約350-400公里遠，暴風圈尚未觸及海上警報範圍，週三晚登陸浙江寧波。颱風路徑預測有其不確定性，持續保持關注即可。
彭啟明表示，周三、周四開始，卡努可能帶動南海西南季風的發展，台灣西南方水氣較多，要留意可能南部陣雨機會增多。
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