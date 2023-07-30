周二起外圍環流影響 降雨熱區曝 鄭明典：卡努颱風旋起來了

今年第6號輕度颱風卡努今天凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，以每小時24公里速度，向北朝琉球南方海面前進。氣象局預估強度將逐漸增強，最快明天增強為中度颱風。中央氣象局前局長鄭明典在臉書表示，卡努颱風旋起來了。

氣象局說，今天環境吹偏南到東南風，東半部地區及恆春半島降雨機率較高，不定時有短暫陣雨出現，西半部地區也有些零星降雨；中午過後對流發展旺盛，各地有機會出現雷陣雨，西半部及各地山區有局部大雨發生機率；白天高溫普遍31至33度。

明天清晨至上午西半部地區仍有零星短暫陣雨，白天起各地為多雲，僅基隆北海岸有零星降雨，午後東半部、南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，周二、周三卡努颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨，隨颱風通過台灣北方期間的風向轉變，降雨熱區依序由北部轉為中南部，東半部地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周四至周六環境吹西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。