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竹市樹葬區超夯 逾半來自外縣市 2年1510人「入住」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保自然葬園區「詠生樹」啟用才短短2年多，使用人數最近突破1500人。記者張裕珍／攝影
新竹市環保自然葬園區「詠生樹」啟用才短短2年多，使用人數最近突破1500人。記者張裕珍／攝影

新竹市環保自然葬園區「詠生樹」啟用才短短2年多，使用人數近月突破1500人，成為非六都以外最熱門的樹葬區。市府民政處統計更意外發現，有超過半數都是外縣市民眾申請「入住」。審計室報告肯定竹市樹葬成效，但新竹靠海卻不見推動海葬，市府對此回應，會評估與其他縣市合作規畫海葬。

環保自然殯葬趨勢抬頭，新竹市審計室查核市府2021年在生命紀念園區啟用的樹葬園區使用情形，發現其在全台非六都縣市共41處樹葬區當中，使用人數為第6多，由於前5名縣市樹葬區都已經啟用至少7年以上，新竹市樹葬區才啟用2年就有破千名往生者遷入，成效不俗。

市府殯葬管理所統計，「詠生樹」樹葬園區啟用迄今使用1510人。總共分為6個樹葬區，茄苳區、樟樹區使用飽和、烏心石區也快用完，未使用區域為杜英區、青剛櫟區及竹柏區後續將依使用情形陸續開啟。

值得注意的是，樹葬區使用1510人其中新竹市民741人，占比49.07%，外縣市769人占比50.93%過半，又以新竹縣民居多。市府分析是因為新竹縣沒有樹葬區，所以跨縣市來到新竹市申請樹葬，今年底前新竹市民樹葬免費，明年開始收費2000元，外縣市則維持收費4000元。

市府也說明，樹葬申請人數原本是以死亡率推估，1年預估申請208人，但2年多就迎來1510人，比預估要多3.6倍，超乎市府預期，分析是因為環保意識抬頭民眾使用意願提升，加上收費相對便宜，外縣市申請也只收4000元，讓使用量逐年增加。

不過，審計室查核也發現，全台灣已有11縣市提供民眾申請海葬服務，其中北北桃、中彰苗採合辦方式辦理，新竹卻不見推動，內政部考核新竹市2021年殯葬管理業務時就點出新竹市樹葬區已經完成，應接力積極推動海葬。尤其新竹市為臨海縣市，應參酌其他縣市推動經驗，提供市民多元環保葬法。

竹市府民政處回應，之後將參考其他縣市經驗評估推動海葬，也將依據審計室意見，提供殯葬業務規費線上試算、案件查詢等便民e化服務，今年進行殯葬業者評鑑作業時，也會將環保自然葬納列評鑑加分項目，多方強化環保殯葬服務。

樹葬 新竹

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