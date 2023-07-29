台中最美獨立書店撐10年熄燈 霸氣老闆許諾捐圖書館

羅布森董事長汪世旭在台中市烏日區溪尾里溪尾里稻田中央開設羅布森書蟲房，並許諾十年不關，是少數在連鎖、網路書店夾擊下存活滿10年的獨立書店，明天吹熄燈號。汪世旭說，十年一諾他努力做到了，很多人問他「十年後呢？」他許諾要捐出億元級圖書館，已在籌畫、選址，預計最快三年半蓋好。

文化局長陳佳君表示，近2個月雙方有接觸過，捐贈細節尚未細談，感謝企業支持閱讀硬體，圖書館落成後，後續還有人員、購書及管理維護等工作，也期盼企業可以在軟體方面多挹注資源。

文化局表示，台中市由民間捐贈的圖書館包含已落成的南屯李科永圖書館，以及規畫興建中的北屯文英溪東圖書館，東勢許良宇圖書館等。

汪世旭說，十年前他在稻田中種下了一顆閱讀的種子，許諾要成為好書開放免費借閱、全世界最美書店之一，以及十年不關的獨立書店，獨立書店經營有趣，但不易，經歷轉型、疫情、遷址等，共投入逾8000萬元，最開心的是這顆閱讀的種子已深根發芽、茁壯成樹，很多放下3C產品、重拾紙本閱讀樂趣與美好。

汪世旭本業做升降椅，2010年覓地蓋工廠，買下中彰投三縣市交界處土地，因當地偏遠、孩子親近書本機會不多，愛書成痴的他轉念一想，開獨立書店，一圓年輕時的夢想。

羅布森書蟲房2013年開幕，剛開始僅販售1200冊書，選書以「台灣美好事物」為主體，採複合餐飲模式，並播放台灣歌謠，「店裡的低銷是一本書」，書香、咖啡飄香，吸引全國各地遊客慕名而來。

汪世旭說，羅布森書蟲房因交通不便，加上進書量少，找十家書商僅一家願意合作，運費進價遠高於同業，他當初承諾十年不關，還從本業提撥1000萬元打算撐10年，沒想到營運3年就用完了，後期轉型為提供精選3000本書的純粹閱讀場域，後又遇到疫情，前年底搬回市區設置「森書坊」，如今原址成為國立中興大學人社中心與伯拉罕共生照顧勞動合作社溪尾里共生據點。