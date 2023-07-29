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野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔 獲國家卓越建設獎

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供
野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處將國聖埔舊有營舍改造，增加休憩空間與服務設施，保留現有自然人文地景與生態資源，蛻變為野柳秘境，可串接金山、野柳及翡翠灣遊憩廊帶，成為野柳岬西端指標性休憩空間，日前獲「2023年國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎肯定。

北觀處經近1年時間，改造原海巡署廢棄營舍及改善周邊環境，打造萬里國聖埔據點，去年12月啟用，周遭擁有美麗海岸景色，成為金山聯結野柳的中繼服務據點。

國聖埔據點位野柳岬西側，西接金山岬、跳石海岸，東接野柳岬、翡翠灣海灣，擁有山海地景與豐富生態。

北觀處尊重自然及環境共生方式，保留海巡崗哨及碉堡特色元素，將國聖埔舊有營舍外觀及內裝進行活化，新增休憩服務設施以及無障礙休憩動線，並規畫綠色交通台灣好行景點接駁公車服務，推廣永續觀光、低碳旅遊，串起皇冠海岸的珍珠亮點。

北觀處處長方正光表示，北觀處透過整體規畫及據點景觀改善，提升觀光遊憩品質，引領遊客去感受自然地景，同時服務不同客群服務需求。

目前國聖埔據點引入在地經營團隊提供特色餐飲服務，民眾可前來造訪國聖埔據點享受美食，遠眺野柳岬、大屯山系及海蝕地形景觀。

新國聖埔據點在北巿萬里區下萬里加投段國聖埔小段地號，核二廠明光港旁，野柳港西路接玉田路與新台2線道路交界處，近萬里隧道口。

野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供
野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供
野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供
野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供
野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供
野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供
野柳廢棄營區打造山海秘境國聖埔，獲國家卓越建設獎。圖／北觀處提供
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野柳 萬里 金山

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