100%台灣原創電競場域！《G9:League of Aces台灣六都王牌爭霸戰》 7/29火熱開打！

由台灣遊戲產業振興會主辦(以下稱TGIPA)、教育部體育署指導與中華民國電子競技運動協會協辦，並由天火數位承辦的「《G9:League of Aces》台灣六都王牌爭霸戰」（以下稱Ｇ9王牌爭霸戰），將在7月29日 早上10:30至下午4:00於台北世貿一館「2023漫畫博覽會」現場開打。除了精彩可期的激烈賽事之外，當天還有知名漫畫小說IP作者(包含來自中華漫協原創IP風雲榜得獎作品)與眾KOL將齊聚競技舞台現場一同為比賽選手喝采，帶來前所未有的觀賽體驗。

TGIPA表示：「根據文策院2021年產業調查報告，國內遊戲電競產業2020年總營收推估為新台幣583.33億元，較2019年成長27.0%，其中3.24億元來自持續快速成長的電競相關領域，該年國內電競賽事場次近500場，平均觀眾規模也超過11,000人。又根據市調機構Statista 2021年的研究報告，全球電競市場也較2020年大增14.5%， 預估2025年全球電競觀眾將成長至6.24億人。唯縱使政府、產業與學界多方的全力投入，電競比賽內容始終都是國外遊戲，直至今年，TGIPA得以將台灣原創的動畫(Anime)、漫畫(Comic)、遊戲(Games)、電競(E-sports)整合串聯，在與中華漫協以及電競協會的共同合作下，獲得體育署的支持為台灣的電競場域實踐首次跨域整合計畫，透過本次大型賽事展現其成果。我們期許創造一個可以將台灣原創輸出國際市場的新模式，也期待為本賽事內容奠定未來成為國際指定賽事的良好基礎。」

７月29日G9王牌爭霸戰當天共將有五場賽事，來自台灣六都代表戰隊，分別是國立政治大學、台北海洋科技大學、開南大學、弘光科技大學、南臺科技大學以及正修科技大學的電競好手，在經過數周的校內選拔後，每校一隊至少五名選手即將聚集2023漫畫博覽會現場於TGIPA主舞台上展開王牌對決。比賽採單淘汰制，當天就會產生冠軍，除了冠亞季軍之外，還將頒發FMVP獎與特別參加獎，共計有七個獎項鼓勵選手們競逐。

全天賽事將由人氣KOL：「小饅頭」與「啵緹」二人，現場為大家提供賽程講評，全場賽事也將提供網路直播可供線上觀看，直播位置敬請關注G9: League of Aces粉絲專頁訊息公布(https://www.facebook.com/G9LOA/)。在G9王牌爭霸戰賽事的中午休息時段，還將邀請知名遊戲實況主「國動」，到現場與所有玩家/觀眾進行互動小遊戲並分發贈品給大家。

除此之外，共同形成這場G9王牌爭霸戰賽事的眾IP聯動作者們都將蒞臨比賽現場替大家加油，《艾薩克傳》 現任弘光科大多媒體遊戲發展與應用系副教授暨漫畫家 劉明昆老師、《成為奪心魔之必要》 賴惟智老師、尖端媒體集團首長群(代表原創小說《在座寫輕小說的各位，全都有病》與《天啊！這女高中生裙子底下有槍啊！》)以及昱泉國際(股票代號6169)首長群(代表《流星蝴蝶劍.net》遊戲作品)，也會上台頒獎給選手，並與玩家們合照，歡迎粉絲來現場同樂。

擔任本賽事最大硬體贊助商CJSCOPE喜傑獅(https://www.cjscope.com.tw/)，是台灣原生客製化筆電第一品牌，旗下UNICORN獨角獸系列筆電，更是專門針對追求硬體效能巔峰的電競玩家所設計。作為G9王牌爭霸戰的冠軍隊伍，將獲得市價近八萬元的UNICORN 15Y高階筆電獎勵，季軍隊伍也將獲得市價超過三萬七千元的UNICORN Lite 15P。此外，2023漫畫博覽會展覽現場還有10台試玩機台提供10人對打，玩家可來體驗《G9: League of Aces》的獨特競技模式，享受縱橫全場的快感。

「2023漫畫博覽會」為今年暑假結合ACGE主題(A動畫、C漫畫、G遊戲、E電競)之一大盛會，而《G9：League of Aces台灣六都王牌爭霸戰》更是首次大規模將原創IP跨域整合於一堂的盛事，各領域粉絲將齊聚於展覽會上，持續帶動ACGE產業的蓬勃發展。

G9王牌爭霸戰活動流程。 圖／廠商提供