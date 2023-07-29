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高雄女接種AZ變格林巴利症候群 獲救濟金40萬

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新第會議紀錄，有13案因爲接種疫苗後症狀獲得救濟金。疫苗接種示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新第會議紀錄，有13案因爲接種疫苗後症狀獲得救濟金。疫苗接種示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第204次審議小組會議紀錄，此次審查170案，共有13例獲得救濟金。疾管署副署長曾淑慧表示，其中包含接種AZ後出現格林巴利症候群獲得40萬救濟金女子。

13例獲得救濟金中都是新冠疫苗，分別為AZ疫苗5例、BNT疫苗4例、莫德納3例以及高端各1例，救濟金額從5000至40萬元不等。

曾淑慧說，高雄市40多歲蘇小姐在接種AZ疫苗後，因肢體麻木無力等症狀就醫，神經傳導檢查結果符合多發性神經病變，診斷為格林巴利症候群。症狀發生時間與臨床表現無法確定與疫苗相關，但核予救濟金40萬元。

曾淑慧表示，一名新北市17歲陳姓少年因為在接種BNT2日後，因胸悶與心悸等症狀而就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，因此研判與疫苗相關，給予救濟金1萬元，為本次最年輕個案。

另有一名台中市陳姓個案因為接種莫德納疫苗出現帶狀皰疹，因無法確定與疫苗的關聯性給予救濟金1萬元，但該個案在接種1個多後又出現蕁麻疹，考量症狀發生時間距離接種疫苗時間已久，認定與疫苗無關，不予救濟。

AZ疫苗 莫德納疫苗 衛福部

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