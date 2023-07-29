「卡努」將跨中颱 吳德榮：尚無法完全排除暴風圈侵台近海機率

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，台東縣已有局部豪雨發生；今天台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。

氣象局說，輕度颱風杜蘇芮今天凌晨2時的中心位置在馬祖西北方420公里之處（台北西北方620公里之處），以每小時30公里速度，向北北西進行，即將減弱為熱帶性低氣壓。輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1730公里的海面上，以每小時16公里速度，向西北進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今年第6號颱風卡努大致往西北、經琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江；途經高海溫、弱垂直風切的海域，將輕易跨越中度颱風門檻。

他說，卡努颱風的路徑不確定性的範圍觸及台灣北部海面；歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，系集平均路徑與左圖類似，部分系集成員進入北部海面。至於卡努是否可以完全排除，其暴風圈侵入台灣北部100公里以內海域的機率？勿言之過早，應持續觀察。

吳德榮說，今天至下周一天氣好轉，各地大致多雲時晴，高溫回升；水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。東半部山區過去幾天已累積大量降雨，週末應避免入山活動。今天北部24至35度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至36度。