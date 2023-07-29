聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個人的安全網 ─保險篇／保險存摺 買的保險都能查

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

買了保險，卻不記得自己買了什麼？壽險公會保險存摺提供線上保單查詢服務，有網頁版及App版，可查詢個人所有人身保險投保狀況，如果遺失紙本保單，也可透過平台完成查詢。但在使用前需先註冊為壽險公會會員，凡年滿十八足歲且具行為能力者，均可申請，分為免費的普通會員與白金會員。

普通會員可看第一筆保單，如果想查看自己所有保單的資訊，必須付費升級成白金會員，白金會員第一年年費一百元，壽險公會研議，第二年續會費降為七十五元。可查閱保單資訊、下載投保紀錄等。

保險存摺於去年六月一日上線，壽險公會統計至今年四月卅日止，保險存摺已經有逾四十萬名會員，其中超過廿萬名為白金會員。未來希望透過保險存摺可進行線上理賠申請等，後續是否擴充其他功能，例如與銀行及證券業串接等，將視未來政策方向而定。

保險 保單 壽險

延伸閱讀

糖尿病能保險嗎？可以申請重大傷病卡嗎？糖尿病患常見保險問題解答

聯準會升息影響…美元保單買氣大減逾5成 近四年來最差

女打仔楊麗菁前男友龔偉綸 「強借」金主2800萬遭訴

買不便險 注意理賠機制

相關新聞

一個人的安全網 ─保險篇／長壽風險高 國人保障明顯不足

國人平均壽命不斷延長，一個人面對老後，必須對抗「長壽風險」並兼顧醫療、長照需求，保險規畫有助避免落入貧窮，或無人照顧的窘...

一個人的安全網 ─保險篇／買保險把握2原則：從大到小、從近到遠

如何評估買的保險夠不夠？台灣理財規劃產業發展促進會副理事長吳士賢建議，應假設自己明天就無法工作，生活保障是否足夠？單身族...

一個人的安全網 ─保險篇／保險存摺 買的保險都能查

買了保險，卻不記得自己買了什麼？壽險公會保險存摺提供線上保單查詢服務，有網頁版及App版，可查詢個人所有人身保險投保狀況...

一個人的安全網 ─保險篇／失能開銷大 長照須超前部署

統計顯示，二○二一年國人平均餘命八十點八六歲，但國人需仰賴他人照顧的「不健康餘命」，卻高達八年。中華民國家庭照顧者總會估...

目睹「超級藍月」 錯過得等到2029年

8月即將到來，肉眼可見的天文奇觀陸續登場。台北市立天文館分享，不只歷年觀賞條件最佳的英仙座流星雨、一年一度的土星衝以及水...

中部血庫拉警報 A型剩2.2天

暑假血庫血源短缺，加上杜蘇芮颱風來襲，捐血人更少。台中捐血中心昨表示，中部血庫庫存僅剩2.5天，低於7天安全庫存量，A型...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦