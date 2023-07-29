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一個人的安全網 ─保險篇／保險存摺 買的保險都能查
買了保險，卻不記得自己買了什麼？壽險公會保險存摺提供線上保單查詢服務，有網頁版及App版，可查詢個人所有人身保險投保狀況，如果遺失紙本保單，也可透過平台完成查詢。但在使用前需先註冊為壽險公會會員，凡年滿十八足歲且具行為能力者，均可申請，分為免費的普通會員與白金會員。
普通會員可看第一筆保單，如果想查看自己所有保單的資訊，必須付費升級成白金會員，白金會員第一年年費一百元，壽險公會研議，第二年續會費降為七十五元。可查閱保單資訊、下載投保紀錄等。
保險存摺於去年六月一日上線，壽險公會統計至今年四月卅日止，保險存摺已經有逾四十萬名會員，其中超過廿萬名為白金會員。未來希望透過保險存摺可進行線上理賠申請等，後續是否擴充其他功能，例如與銀行及證券業串接等，將視未來政策方向而定。
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