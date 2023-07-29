一個人的安全網 ─保險篇／失能開銷大 長照須超前部署

統計顯示，二○二一年國人平均餘命八十點八六歲，但國人需仰賴他人照顧的「不健康餘命」，卻高達八年。中華民國家庭照顧者總會估算，每位失能者每月的長照支出從三萬元到七萬元。長照是體力、心神與金錢的長期消耗戰，而如何減少臥床時間與風險，是一個人老後的重要功課。

淡江大學會計系教授、台灣健康經濟學會副秘書長韓幸紋日前在家總舉辦的論壇，引用數據說明為老後長照準備的重要，她甚至表示，民眾單純僅依賴商業保險，無法全盤保障長照，風險太高者還可能被拒保，建議政府應暫考慮以社會保險機制來因應長照。

至於一般民眾，韓幸紋指出，更應該為了自己未來可能面臨的長照需求，及早準備，長照險即是選擇之一。尤其是單身族群，雖然現在已不講究養兒防老，但如果真的是「一個人」，老來的照顧事宜必須完全靠自己，一定要事先準備與規畫。

中華民國退休基金協會退休理財規畫顧問（ＲＦＡ）徐采蘩指出，長照風險最可怕的是「不知道照顧時間有多久」，一旦必須接受長照，不論是請移工照顧還是住進機構，都要有足夠的預算。一般建議應規畫長照，如果因為身體狀況被拒保，也要自己準備提撥一筆錢做為長照準備。

近年愈來愈多保險公司推出「外溢保單」，鼓勵客戶自主管理健康，例如每天固定跑步可折抵保費或增加保額，也降低保險公司賠率。徐采蘩指出，這類保單很受年輕人歡迎，覺得可以督促自己運動。