一個人的安全網 ─保險篇／買保險把握2原則：從大到小、從近到遠

如何評估買的保險夠不夠？台灣理財規劃產業發展促進會副理事長吳士賢建議，應假設自己明天就無法工作，生活保障是否足夠？單身族群更應了解父母、手足的保險規畫，避免潛在風險。

規畫保險，吳士賢建議，可以先問自己：一是若家裡沒有我，還能運作嗎？萬一不幸身故，是否有留下足夠的錢，支撐起一個家。二是當我失去行為能力時，誰可以照顧我？若有人可以照顧我，可以照顧我多久？三是如果我生重病，一段時間無法工作，醫藥費、生活費保障是否足夠。

從上面三個問題，歸納出購買保險的兩個原則，「從大到小」和「從近到遠」。吳士賢說，「從大到小」是從風險大的情形開始準備，例如死亡、失去行為能力，應有哪些保險；或家有未成年的孩子，父母應考量自己發生風險時，保險是否可以提供孩子及家庭足夠保障。

另外，如不幸發生車禍，甚至與高價車發生事故或有人傷亡時，可能需支出一筆龐大費用，除規畫第三責任險，更應附加超額責任保險；房屋的火險、地震險也應準備，雖然發生機率低，一旦發生，造成的財產損失和衝擊卻非常大。

第二是「從近到遠」，必須先從近的風險，再規畫到遠的風險。例如，七十五或八十歲之後的終身醫療規畫很重要，但別忽略了明天可能就有的高額自費醫療支出保障。

最後三點提醒，吳士賢指出，一、規畫保險時，最好和家人、伴侶、孩子一起討論、規畫；二、單身族群愈來愈多，應了解手足保險規畫；三、尋求國際認證高級理財規畫顧問（ＣＦＰ）等專業人士協助。