一個人的安全網 ─保險篇／長壽風險高 國人保障明顯不足

許多年輕時視為理所當然的事，老後都可能面臨挑戰，新單身時代，一個人變老無可避免，如何建構一個人生活的安全網，需要提前思考並且提前準備。

「保險」被視為可遮蔽人生風雨的大傘，除了社會保險，及早並適切的規畫商業保險，也是退休力重要的一部分。

保險保額偏低 卻只重視儲蓄

國人平均壽命不斷延長，一個人面對老後，必須對抗「長壽風險」並兼顧醫療、長照需求，保險規畫有助避免落入貧窮，或無人照顧的窘境。但調查顯示，國人雖愛買保險，二○二一年平均每人有二點六張保單，但每人壽險死亡給付保險金卻僅有五十七點三萬元，保險額度偏低，且國人重視儲蓄、回本，「保障」明顯不足。

「保險規畫是以備不時之需的一本隱形存摺。」中華民國退休基金協會退休理財規畫顧問（ＲＦＡ）徐采蘩分析，一個人生活的單身族群最擔心老後照護及資產管理，透過事前規畫，例如接受安養信託、利用保險及早安排醫療保障並考慮長期照顧，有助建立一個人生活的安全網。

金管會統計，國人買保險偏愛儲蓄還本型及投資型保險，顯示國人買保險重視「儲蓄」更甚於「保障」。癌症希望協會調查癌友保險保障也發現，住院日額兩千元以下占百分之五十五，實支實付保額低於十萬元以下有百分之四十六，治療時一旦需要使用自費藥物，保險就可能不足以因應。

淡江大學會計系教授、台灣健康經濟學會副秘書長韓幸紋指出，儲蓄險和投資型保單可以想成委由保險公司處理的儲蓄跟投資，但儲蓄、投資與保險還是不同，保險是風險分擔，若儲蓄、投資是自助，保險則是互助。國人總擔心繳了保費卻沒有好處，買保險注重回本，相較之下，保障就較少。

足夠保額應達798萬

保額不足，也是國人購買保險常見的問題。台灣理財規劃產業發展促進會副理事長吳士賢指出，保險是為了解決未來看不見的擔憂，保險額度不足，也就是需要理賠時，金額不夠。依國際標準，足夠保額應為國民年平均所得十倍，以二○二一年平均所得七十九點八萬元，保額應有七九八萬元，但國人保額僅一三六萬元。

吳士賢說明，壽險理賠金是一旦意外身故時，留給家人的錢，希望確保家人生活無虞，若倒下的是家中經濟支柱，目前壽險死亡給付的保險金不足六十萬元，難以支撐一個家庭；就算一個人生活，也不代表完全沒有家累，許多人還是必須承擔照顧父母或手足的責任。

單身的人也許會想，「可以領到死亡理賠時，我也用不上了。」徐采蘩指出，有些保險條約可先提撥部分金額，例如「老年住院醫療提前給付」，提前用於醫療費用等。吳士賢也建議，退休後可考慮部分解約或貸款，轉變為可靈活運用的退休金之一。

注意理賠年齡上限

另外，醫療險雖提供保障，但也要注意理賠年齡上限。徐采蘩提醒，實支實付的醫療險被認為較有保障，但理賠年齡上限視保險合約，從七十五到八十五歲不等，一般醫療險最高理賠則是六十五到七十歲。很多人年輕時購買保險對「長壽風險」並不清楚，年紀漸長後才發現需要更長時間的醫療保障。

因此，保險必須定期檢視，適時調整。徐采蘩說明，醫療險可續保至七十五到八十五歲，也有終身醫療險，少數保單提供七十五歲以上實支實付保險，但大部分是日額給付醫療費。

熟齡才發現保險不足，還能買保險嗎？吳士賢表示，如果有需要，「永遠沒有太晚的保單。」徐采蘩指出，視保單不同，直到七十歲都還能購買保險，雖然保費高，但透過保險解決最擔心的問題，分擔風險，只是年近中年，通常處於責任重大期，一定要和信任的業務員討論優先順序。