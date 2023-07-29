雙北捷運站哪個最熱門？網稱「這一處」根本是交通樞紐

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「雙北捷運站」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的雙北捷運站排行。

雙北捷運路網發達，從最繁榮的大安、信義，到最北邊的淡水都遍佈捷運系統，也因為其便利性高，成為許多雙北居民每日通勤的主要交通工具。但你是否曾想過哪些捷運站最受網友青睞？而哪些捷運站受到最多討論呢？本次我們探討了雙北捷運站排行，快一起來看看吧！

台北車站地下街成亮點 中山站商圈晉升年輕人最愛 ▲ 網友熱議Top10雙北捷運站 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「雙北捷運站」相關話題的討論，發現「台北車站」被最多網友提及。台北車站位於台北市中正區，為台鐵、高鐵、捷運、以及台北轉運站共構的車站，同時也是捷運板南線和淡水信義線的交會點，因此台北車站匯集從各地來往通行的旅客，成為許多民眾的必經之處。

且因為其「交通樞紐」的特性，台北車站的商業活動也相當活絡，像是連通「京站時尚廣場、微風廣場、中山地下街、台北地下街、誠品」，吸引逛街人潮聚集，附近也有許多商家、飯店、補習班林立，形成具有台北特色的生活圈。

就有網友發文請益台北車站附近的景點與美食，引來熱心網友推薦「地下街滿有趣的，除了有賣吃的，還有各種異國小店可以逛」，表示地下街商家豐富，值得一去；也有網友分享自己的愛店，表示「烤肉飯必吃，高中去北車補習時晚餐都吃這家」，建議有機會到台北車站轉乘的民眾，若不急著搭車也可到附近逛逛，品味台北車站獨有的魅力。

而小店林立的捷運「中山站」則同樣備受熱議。中山站位於大同區與中山區的交界，是松山新店線和淡水信義線的交會站，且與捷運雙連站相鄰，構成熱鬧的南西商圈。踏出中山站就能看見「誠品」和「新光三越」兩大百貨，附近也有許多美食餐廳、咖啡廳、市集和街頭藝人吸引年輕族群，被譽為「年輕人首選」捷運站。

除此之外，中山站旁還有「線形公園」，四周遍佈各式獨立小店，打造出舒適的休憩場地，供民眾散步遊覽。就有網友在論壇上發問中山站的優點，引來網友留言「線形公園真的讚」、「中山到雙連走起來真的舒服」、「中山站逛起來有日本的感覺，再走遠一點也有寧夏夜市」，紛紛表示中山站建設成功、相當吸引人。推薦喜愛文青小店、休閒步調的民眾，可以前往中山站體會其獨特氛圍。

此外，位於板南線的「板橋站」也受到網友高度討論。與台北車站相同，板橋車站也是三鐵共構的規劃，且該站還是全台最高的車站建築，共有25層樓，相當氣派。再加上站內除可以搭乘大眾運輸工具外，還有購物中心、美食街、商店街等，讓旅客到站後還能夠享受逛街的樂趣。

而到了每年的12月份，新北市政府也會在新板特區商圈舉辦「耶誕城」系列活動，吸引大量民眾搭乘捷運前往板橋站參與活動，形成特殊的「旺季」，也因此讓板橋站受到眾多討論。

這十大捷運站你都去過了嗎？對你來說，哪個捷運站才是心目中的第一名呢？雙北捷運站為民眾提供便利的交通，大幅縮短往返雙北各地所需的時間，也帶動周邊景點與商業活動的興起，有通勤需求時不妨多搭乘捷運，欣賞雙北生活圈精采多姿的樣貌吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雙北捷運站」相關討論則數。觀測期間：2023/04/10~2023/07/09，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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