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每46分鐘一人死於肝炎 台灣癌症基金會：B肝疫苗斷層世代快接種

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會表示，錢薇娟也是B肝疫苗斷層世代一員，自幼因運動員的例行檢查，得知自己是B肝帶原者，至今每半年做腹部超音波和肝炎相關檢查，以降低疾病惡化甚至癌變的風險。 圖／台灣癌症基金會提供
台灣癌症基金會表示，錢薇娟也是B肝疫苗斷層世代一員，自幼因運動員的例行檢查，得知自己是B肝帶原者，至今每半年做腹部超音波和肝炎相關檢查，以降低疾病惡化甚至癌變的風險。 圖／台灣癌症基金會提供

28日是世界肝炎日。世界肝炎聯盟統計，全球約有3.54億人口患有B、C型肝炎；2021年國人死因統計報告也顯示，台灣每天有逾20人因B、C型肝炎死亡。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，台灣B肝疫苗政策啟動前的「疫苗斷層世代」、目前年紀在37歲以上的族群，估計仍有190萬B肝帶原者，應持續追蹤治療，避免落入肝炎、肝硬化、肝癌的疾病歷程。

賴基銘說，接種疫苗、服用抗病毒藥物係肝炎防治的重要手段，每位B、C型肝炎病友都應及早接受治療。受惠於醫療進展，C型肝炎已經是可以治癒的疾病；B型肝炎雖無法完全治癒，但患者若比照慢性病規律用藥，仍可預防肝炎惡化成肝硬化、肝癌。

他進一步說明，肝臟被稱為「沈默的器官」，慢性肝病不易察覺，病人就醫時常為時已晚，應透過早期篩檢、治療，降低癌化風險，尤其疫苗斷層世代的族群，更應該積極篩檢。

2021年國人死因統計報告顯示，死因為肝癌的病患中約有7成為B肝帶原、2成為C肝帶原，意即每天有近20人因B、C肝導致肝炎死亡；推算我國平均每46分鐘即有1人死於肝癌相關疾病。統計亦指出，每年約4065人死於慢性肝病及肝硬化。

台灣癌症基金會近年推動「避免肝炎變肝癌」，呼籲國人應主動篩檢，同時設立「避免肝炎變肝癌-人生B計畫」衛教專區，鼓勵民眾上網了解衛教資訊。並邀請知名前女籃國手錢薇娟擔任B肝衛教大使，提醒民眾掌握3個「B」須要:「要知道」、「要追蹤」、「要治療」，讓B肝不苦惱。

台灣癌症基金會表示，錢薇娟也是B肝疫苗斷層世代一員，自幼因運動員的例行檢查，得知自己是B肝帶原者，至今每半年做腹部超音波和肝炎相關檢查，以降低疾病惡化甚至癌變的風險。

B型肝炎 肝癌 疫苗

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