失聯移工逾8.2萬人 監委籲正視人權困境 勞部：已有改善

監察院今指出去年在台失聯移工人數創新高，高達4.1萬人，仍滯留台灣的失聯移工也逾8.2萬人，衍生黑工比合法移工賺得多的亂象，籲政府正視失聯移工人權困境，朝逐步放寬移工自由轉換雇主方向修法，加強查處非法仲介。對此，勞動部回應，去年受疫情邊境管制影響，國內缺工加劇，但今年3月恢復正常引進，再加上放寬4個產業移工引進資格、提高家事移工薪資等新措施，移工失聯問題已有所改善。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，移工失聯原因眾多，包括金錢、雇主、工作量及環境因素等，加上近來疫情影響移工引進受限、移工來源國(如越南)邊境管制無法順利遣送查獲失聯移工，導致勞動力供需失衡。不過，目前移工已恢復正常引進，勞動部配合移民署辦理自行到案、查處作業，加速失聯移工遣返工作，今年1月至6月底的移工失聯發生率 約2%，比起去年同期2.42%已有明顯改善。

針對監委提出的10項建議，蘇裕國表示，今年6月已放寬製造業、營造、農業及機構看護工，預計可增加引進移工2.8萬名，鼓勵合法聘僱，紓解缺工情形，另也協助產業及家庭雇主留用移工轉任中階技術人力，截至6月底核發許可已破1萬人，並著手與新南向國家合作，開發新的移工來源國，勞動部將持續滾動檢討移工政策，補實人力。

蘇裕國說，有關移工居住自由，已有規定，移工可與雇主協商自行選擇在外住宿，並依法通報地方政府探求移工真意及確認住宿地點;另為進一步提升家事移工週休及休假權益，勞動部也從今年起開辦短照服務計畫，與擴大喘息服務合併使用，1年最多可達52天，至5月止已有4802人次使用短照服務。

此外，勞動部在7月18日已預告修正法規，將建立國外仲介引進移工於1個內發生失聯不明逾規定人數及比率，將停權一定期間不得引進移工;另自今年7月起，也啟動仲介公司收費查察專案計畫，將追查仲介公司收費情形，也將持續蒐集雇主、移 工、仲介公司意見，檢討仲介公司收費制度。

蘇裕國說，經移民署統計，自2022年至2023年6月底，移民署及國安團隊已查處非法媒介者303人、非法雇主1519人，勞動部與內政部今年 2 月至6月也共同推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，總共有6685名失聯移工配合專案回國。勞動部將持續就宣導面、查緝面及裁罰面向精進相關作為，並滾動檢討地方政府移工訪查及諮詢人力配置，降低移工失聯情況。