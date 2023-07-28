生活圈待修橋 8月現勘10月補助

南方澳大橋四年前斷橋後，全國2萬6000座橋梁展開總體檢，交通部昨天在行政院會報告時指出，為期3年、總經費14.26億元投入「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」，針對全國101座危橋重建或補強，現均已完工。

交通部公路總局長陳文瑞昨天出席行政院會後記者會表示，改建前橋梁受到鹽害、橋基裸露、混凝土剝落、鋼筋鏽蝕等問題，經改建後讓橋梁延壽、符合規範、確保橋梁安全、降低橋梁長期維護成本、提高橋梁服務水準、消除用路人對橋梁安全疑慮。

至於其餘並非危橋，但有構件須在一年內維修的橋梁，行政院長陳建仁表示，交通部為加速地方政府辦理受損橋梁維修作業，訂定催告、輔導及協助作為，針對地方轄管公路系統橋梁，於生活圈道路交通系統建設計畫匡列相關經費，協助縣市政府加速推動。

報告指出，這些橋梁所需的維修經費，中央每年均依各縣市政府所轄道路面積權重，由主計總處透過汽燃費逕撥統籌分配款，供縣市政府使用於道路橋梁維管所需費用，若地方政府所轄橋梁維修經費需求較多，也可申請生活圈計畫補助。

陳文瑞表示，公路總局及內政部營建署在生活圈計畫匡列橋梁維修等經費供縣市政府申請，日前已經分別在5日及12日函請地方政府提出補助申請，目前正持續蒐集各縣市申請計畫，預計8月現勘、10月確定補助經費。