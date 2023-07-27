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台中彰化難放颱風假？ 部落客曝「這縣市」10年僅放11天

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘇芮颱風來襲，不少民眾期待終於有機會放颱風假。示意圖／本報資料照片
杜蘇芮颱風來襲，不少民眾期待終於有機會放颱風假。示意圖／本報資料照片

中颱杜蘇芮襲台，昨（26）日氣象局公布各縣市停班停課的狀況。一名網友表示周遭都是在台中和彰化長大的朋友，發現從以前就很少放過颱風假，颱風再強放假的都不是台中和彰化，上次放颱風假已經久到想不起來了，於是想問問，「台中彰化是不是真的很難放假啊？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他周遭都是在台中和彰化長大的朋友，從以前就非常少會有放颱風假的情形，「每次再怎麼強的颱風，不是北部放假就是南部放假，台中和彰化總是平平安安」，他已經想不起來上一次放颱風假是什麼時候了，於是想問問，「台中彰化是不是真的很難放假啊？」。

網友紛紛表示，「想放假，沒那麼容易！！！」、「根本沒啥雨，要怎麼放」、「是，我老婆說她記憶所及…只放過一次」、「台中有放的，全台災情都蠻慘的，還是不放好」、「台中就全台最不受颱風影響的地方啊，如果真的放其他地方都死一片了」、「台中放假，基本上台灣西部全放假了」、「台中就是最後一道牆」、「小時候台中放假都是去看電影或逛街，放爽的，很久很久以前了」。

有住在彰化的網友表示，「彰化應該才是最不受影響吧，以前有個全台下雨，只有彰化沒有」、「放假也只是去逛百貨公司刺激經濟而已」、「彰化才是從小到大，幾乎沒放過颱風假小時候羨慕南投台中感覺，知道多委屈」、「彰化有大佛鎮著，穩的」。

不過，部落客「Taylor愛排名」於2018年統計各縣市放颱風假排名，其中放最少假的分別是離島的「連江縣」及「金門縣」，前者近10年放風假天數為11天，後者則是13天；本島最少放颱風假的是「新竹市」，近10年放颱風假天數為17天；而網友們認為最少放颱風假的台中及彰化都排在第10名，兩者近10年來放颱風假皆為22天。

颱風假 停班停課 氣象局

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