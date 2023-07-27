影／ 2028年瀕臨破產 勞團籲總統參選人對勞保年改表態

2024總統大選倒數不到6個月，但面對即將於2028年用罄的勞保基金「炸彈」至今無人敢提。工鬥團體今於行政院前要求總統參選人對攸關千萬勞工退休生活的勞保年改表態，訴求應設置基礎年金，讓原本請領給付偏低的退休勞工有基本保障，工鬥團體更嗆聲，勞保年金改革將是明年選戰焦點，哪一個參選人提出足以保障勞工退休基本需求的年改方案，擁有台灣最多選票的勞工就支持他。

雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤說，大家只會吵白飯吃到飽，卻忽視勞工吃不飽的問題，半年後就要總統大選，但至今完全沒看到民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜的勞工政見。

吳嘉浤批評，2013年馬政府提出勞保年改方案，幾萬名勞工上街頭抗議後才得到1.55%的所得替代率，但即便如此，現在的勞保老年給付仍不足以支撐勞工退休生活，而這十年來，政府完全沒有處理勞保年金問題，無論藍綠的改革方向都是多繳、少領、延後退，只會讓勞工退休保障越來越差，勞動部部長許銘春不敢提勞保年改，就是因為知道選舉要到了，但不管哪一黨選上總統，選後都可能會直接修惡勞保年金，因此現在就要呼籲藍綠白三黨的總統參選人不要再逃避、龜縮，回應對年改的態度。

中華電信工會罷工中小組召集人莊福凱表示，依據勞保局統計，十年來，勞保老年給付月領1萬以下占10%以上，月領2萬以下則高達60%以上。截至2022年12月底的勞保統計顯示，目前全國159萬領勞保年金的退休勞工，高達98萬、61%的人月領不到2萬，而更有17萬人、逾10%月領不到1萬元。

莊進一步指，但如果以主計總處最新家庭收支調查來看，2021年平均每人每月的消費支出金額2萬3513元，等於目前老年給付不足以保障勞工退休生活所需，退休後可能必須兼差繼續賺錢，後續也恐怕造成長照或社會亂象，這些都還是由台灣社會跟基層人民承受。莊福凱說，勞工是全台擁有最多選票的一群人，若哪一個總統參選人願意表態、重視勞保議題，勞團就願意支持他。

桃園市產業總工會的理事長朱梅雪表則說，行政院院長陳建仁曾任國家年金改革委員會召集人，應該要面對問題，盡快啟動勞保年金改革，立即在全國召開座談會，明年的總統大選參選人也應提出勞保年金改革政策、勞工政見，他相信工鬥團體很快地就會到各參選人服務處嗆聲，「你們要讓我們整天陪著你這樣玩嗎？希望你們做好準備。」

全國批發零售業產業工會理事長高維龍說，2022年底批發及零售業投保人數高達182萬9742人，超過180萬勞工從事批發零售業，是統計行業人數中最多的族群，但平均投保薪資才3萬3177元，比全國平均的3萬3618元還低，批發零售業勞工面對的是低薪、轉換工作年資中斷，因此老年給付偏低的問題，希望政府設置基礎年金，讓勞工免於低薪、換工作影響年資所造成給付不足的問題。

吳嘉浤表示，雲林縣平均投保薪資只有3萬1263元，全國排名倒數第5，只贏過澎湖、彰化、屏東和台東，也因為投保薪資低，連帶能領的老年給付也偏低，如果接下來所得替代率若要被砍到1.3，這些原本就領少少給付的退休勞工要怎麼生活？因此工鬥團體主張無論勞保年改怎麼改，都應該考慮設置基礎年金，讓老年勞工退休能有基本保障。

對於工鬥訴求，行政院代表僅回應政府一直持續研議、評估勞保年改方案，行政院也會再請勞動部通盤處理。但遭工鬥嗆聲，行政院六年來沒有動作，空轉、失職，沒有在幫勞工做事，只是在等新主人做決定，接下來勞團將針對各黨總統參選人抗議。