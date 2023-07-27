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仁義潭、蘭潭水庫蓄水率回升9成 水情燈號黃燈不調降原因曝
嘉義區水情燈號因長期乾旱，2月改為減壓供水的黃燈，至今近半年，供應民生工業用水的仁義潭、蘭潭水庫，5月合計蓄水量僅剩646萬噸，受惠最近幾波降雨，蓄水率重回逾9成，又有杜蘇芮颱風帶來雨水，但水情燈號仍未調降，公園戲水設施未解除鉛封，開放民眾戲水，引發民眾怨言。
水利署南區水資源局說，仁義潭、蘭潭蓄水率雖回升到9成，但目前南部水情仍不如去年好，嘉義區用水部分仍由雲林湖山水庫，以及台南烏山頭及曾文水庫聯合支援，前者每日調降供水6.5噸，後者3噸，嘉義目前水情燈號暫不調降，希望杜蘇芮颱風帶來豐沛雨水挹注水庫，水情會視蓄水水位、降雨量等滾動檢討。
南區水資源局統計，7月至今曾文水庫累計入流量4922萬噸，以21日入流750萬噸最多；仁義潭水庫累計入流量1521萬噸，單日最高出現在22日167萬噸，竹山取水口最大逕流量出現在22日凌晨，入流量約每秒25噸。
水公司五區管理處說，仁義潭、蘭潭水庫蓄水率回升逾9成，合計蓄水量3212.84萬噸，近期八掌溪集水區都有降雨，每日進水量約100萬噸，嘉義區用水每日使用20萬噸，目前汛期，水情審慎樂觀，水情燈號仍為黃燈。
仁義潭、蘭潭水位回升，蘭潭夜間音樂噴泉恢復展演，放暑假，熱門景點百年嘉義公園噴水設施、尿尿小童，文化公園戲水噴泉仍未啟動，引發民怨；市府建設處說，啟動需水公司解除鉛封。
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