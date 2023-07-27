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狂風驟雨墾丁住房破二成 但他們不退房…廣東話此起彼落秒懂

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
杜蘇芮颱風暴風圈昨天下午掃過屏東恆春半島，遊客多被狂風驟雨嚇得提早退房或延期，街頭空盪盪，墾丁地區旅宿住房今天跌破兩成。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮颱風暴風圈昨天下午掃過屏東恆春半島，遊客多被狂風驟雨嚇得提早退房或延期，街頭空盪盪，墾丁地區旅宿住房今天跌破兩成。記者潘欣中／攝影

杜蘇芮颱風暴風圈昨天下午掃過屏東恆春半島，遊客多被狂風驟雨嚇得提早退房或延期，墾丁地區旅宿住房今天跌破兩成，不讓人意外，讓人好奇的是為何有人颱風天堅持要來，墾丁一家飯店主管說，這兩天接待大廳、室內活動區、餐廳和鎮上超市廣東話此起彼落，你就懂了，就是港澳自由行遊客撐住這一至兩成的住房。

暑假是墾丁傳統旅遊旺季，旅宿訂房多在半個月前就預訂，杜蘇芮颱風襲台衝擊觀光旅宿業者，粗估昨天恆春半島旅宿的平均住房已跌至不到三成，今、明天颱風暴風雨的威力最大，再跌破兩成，明天稍稍回升至三成，周六颱風遠離，才恢復假日八成的住房率。

外界好奇為何有人颱風天堅持要來住，墾丁一家飯店主管笑說，港澳來台自由行今年2月開放後，夏日水上活動勝地、風光明媚墾丁，也是港澳自由行的熱門旅遊地，這一成多的住房，就是靠他們撐著，港澳客多是很早就透過旅行社安排，來台旅遊時間都已經安排好，還有親子團，無法臨時更改或延後，不管天氣如何都要入住，也有少數無法更改行程的國人。

「狂風驟雨的颱風天，也是旅程的記憶之一！」入住飯店的吳姓香港自由行遊客說，兩家8人親子團1個月前就安排台灣8日遊，沒想到颱風打亂墾丁的2日行程，但都已安排好了，無法延期，兩家人就在房內避風雨看電視、到室內休閒區活動、餐廳用餐，徹底放鬆休息。包棟民宿的鄭姓港客說，昨晚冒著大風雨到超市採買烤肉用品、歡唱卡拉OK，大家也玩得不亦樂乎。

杜蘇芮颱風暴風圈昨天下午掃過屏東恆春半島，遊客多被狂風驟雨嚇得提早退房或延期，墾丁地區旅宿住房今天跌破兩成。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮颱風暴風圈昨天下午掃過屏東恆春半島，遊客多被狂風驟雨嚇得提早退房或延期，墾丁地區旅宿住房今天跌破兩成。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮颱風暴風圈昨天下午掃過屏東恆春半島，遊客多被狂風驟雨嚇得提早退房或延期，墾丁地區旅宿住房今天跌破兩成。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮颱風暴風圈昨天下午掃過屏東恆春半島，遊客多被狂風驟雨嚇得提早退房或延期，墾丁地區旅宿住房今天跌破兩成。記者潘欣中／攝影

杜蘇芮颱風 墾丁 自由行

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