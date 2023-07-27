狂風驟雨墾丁住房破二成 但他們不退房…廣東話此起彼落秒懂

杜蘇芮颱風暴風圈昨天下午掃過屏東恆春半島，遊客多被狂風驟雨嚇得提早退房或延期，墾丁地區旅宿住房今天跌破兩成，不讓人意外，讓人好奇的是為何有人颱風天堅持要來，墾丁一家飯店主管說，這兩天接待大廳、室內活動區、餐廳和鎮上超市廣東話此起彼落，你就懂了，就是港澳自由行遊客撐住這一至兩成的住房。

暑假是墾丁傳統旅遊旺季，旅宿訂房多在半個月前就預訂，杜蘇芮颱風襲台衝擊觀光旅宿業者，粗估昨天恆春半島旅宿的平均住房已跌至不到三成，今、明天颱風暴風雨的威力最大，再跌破兩成，明天稍稍回升至三成，周六颱風遠離，才恢復假日八成的住房率。

外界好奇為何有人颱風天堅持要來住，墾丁一家飯店主管笑說，港澳來台自由行今年2月開放後，夏日水上活動勝地、風光明媚墾丁，也是港澳自由行的熱門旅遊地，這一成多的住房，就是靠他們撐著，港澳客多是很早就透過旅行社安排，來台旅遊時間都已經安排好，還有親子團，無法臨時更改或延後，不管天氣如何都要入住，也有少數無法更改行程的國人。